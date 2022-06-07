Зарплати вчителів та формат навчання: яким буде новий навчальний рік

Очне навчання розпочнеться лише у тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація

Міносвіти почало обговорення нового навчального року у столиці та по всій країні. Після наради з міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом, депутати поділилися важливими уточненнями щодо нового навчального процесу восени.

«Ми готуємося до того, щоб із 1 вересня діти могли почати навчання в очному форматі», – написала Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, очне навчання розпочнеться лише у тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація. «Засновники навчальних закладів вже зараз працюють над тим, щоб організувати учням максимально безпечні умови, провести аудит бомбосховищ та інших укриттів, де можна буде знаходитися в разі небезпеки», – зазначила Гришина.

Також голова підкомітету зазначила, що студенти вишів, які зараз захищають країну на фронті можуть навчатися за індивідуальним графіком або взяти академвідпустку.

Не забули обговорити і питання оплати праці вчителів. «Вчителі продовжать отримувати заробітну плату, гроші в бюджеті на це є. Освітня субвенція фінансується у повному обсязі. Щодо надбавок, які виплачуються з місцевих бюджетів – ситуація в регіонах різна. На тимчасово окупованих територіях, де на освітян здійснюється тиск, вчителі переводяться на простій з рівнем заробітної плати не менше двох третин», – написала Гришина.

Раніше Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів.

Тим часом Ірина Верещук закликає батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.

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