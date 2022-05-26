Вступна кампанія 2022 в інфографіках

Національний мультипредметний тест пройде у формі комп’ютерного онлайн-тестування

Перше. Замість традиційних вступних випробувань (ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ) у 2022 році заплановано проведення таких тестувань:

національного мультипредметного тесту (НМТ) ー для вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема, контракт);

магістерського комплексного тесту (МКТ) ー для вступу до магістратури на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»;

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) ー для вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

Національний мультипредметний тест (НМТ) відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України).

Тест складатиметься з трьох предметів

Друге. Учасникам НМТ обов’язково зберегти інформацію з повідомлення від Centr_ZNО: ці дані необхідні для входу на свою Інформаційну сторінку. Якщо учаснику не надійшло мобільне повідомлення, то він може зателефонувати на спеціальну «гарячу лінію» і отримати відповідні дані.

Отримана інформація необхідна для того, щоб дізнатися про дату й місце проходження тестувань, а також отримати свої результати.

Телефони «гарячої лінії»

Третє. Щоб вступити іноземцю до університету України у 2022 році потрібно зробити 5 кроків.

Четверте. Національний мультипредметний тест проходитиме в три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16–20 серпня;

спеціальна: 12–16 вересня.

Календарний план та графік проведення тесту

П'яте. До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який буде здійснюватися через інформаційну сторінку:

з 20 травня до 7 червня;

з 21 червня до 7 липня.

Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

Як підтвердити участь у тесті

Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Шосте. Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 21 області України та м. Києві. А також, затверджено перелік закордонних пунктів для проведення НМТ. Провести тестування заплановано в таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.