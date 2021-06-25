Міносвіти: понад пів тисячі учнів отримали 200 балів на ЗНО

574 учні отримали по 200 балів за результатами ЗНО у 2021 році

Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося понад 300 тисяч учасників

Орієнтовно 574 учні отримали по 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на своїй сторінці у Facebook.

Водночас вона не уточнила, чи цифра 574 стосується саме кількості учнів, які отримали по 200 балів, чи кількості максимальних балів за предметами.

Якщо один учасник ЗНО склав на 200 балів декілька предметів, кількість абітурієнтів, що отримали максимальну оцінку за тести, буде меншою.

Кількість учасників, що отримали максимальні бали, по предметах:

українська мова та література – 5 із ≈ 222,5 тис.

українська мова – 28 із ≈ 68,7 тис.

історія України – 23 із ≈ 203,4 тис.

англійська мова – 210 із ≈ 129 тис.

іспанська мова – 2 із ≈ 154

математика – 137 із ≈ 254 тис.

фізика – 28 із ≈ 23,6 тис.

географія – 10 із ≈ 116 тис.

біологія – 114 із ≈ 79, 4 тис.

хімія – 17 із ≈ 9,9 тис.

Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. Сьогодні, 25 червня, оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

Тим часом, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.