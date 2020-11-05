Міносвіти просить вчителів не перевантажувати дітей

Батьки скаржаться на надмірну тривалість освітнього процесу в онлайн-режимі та великого й нескоординованого між учителями-предметниками обсягу домашніх завдань

Міністерство освіти звернулося до вчителів з проханням уникати в умовах дистанційного навчання великого й нескоординованого обсягу домашніх завдань та не робити освітній процес надмірно тривалим.

Про це йдеться у листі в.о. міністра освіти і науки, що адресований керівникам закладів освіти.

За словами Сергія Шкарлета, останнім часом на телеефірах та в ході особистих зустрічей батьки усе більше порушують питання щодо перенавантаження дітей, а саме: надмірної тривалості освітнього процесу в онлайн-режимі та великого й нескоординованого між учителями-предметниками обсягу домашніх завдань.

«На жаль, сьогодні діти часто позбавлені активного живого спілкування у стінах школи. Саме тому організація освітнього процесу із використанням «outdoor» активностей дуже вітається батьками», –зазначає Шкарлет.

Окрім того, звертаючись до директорів шкіл, в.о. міністра освіти наголосив на необхідності чути учнів та їхніх батьків.

«Шановні керівники шкіл! Від вашого вміння чути учнів та їхніх батьків, від здатності забезпечити виконання карантинних рекомендацій та організувати процес навчання сьогодні залежить, з якими знаннями, компетентностями та емоціями школярі завершать цей складний навчальний рік», –підкреслив Сергій Шкарлет.

Також він висловив переконання в тому, що професіоналізм педагогічних працівників дозволить з гідністю пройти випробування пандемії та пом'якшити батьківську тривогу за здоров'я й психологічний комфорт дітей.