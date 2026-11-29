Міністр освіти і науки відповідає на запитання народних депутатів під час пленарного засідання Верховної Ради 27 листопада 2026 року

Міністерство освіти і науки готує оновлені критерії експерименту з наглядовими радами у вишах після зауважень освітян, рекомендацій НАЗК та судових рішень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ міністра освіти і науки Андрія Бутенка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

МОН продовжить експеримент із посилення ролі наглядових рад у закладах вищої освіти, врахувавши рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції та рішення судів.

За словами Бутенка, міністерство вже розробило нові критерії експерименту, які пройшли громадське обговорення. Наразі відомство опрацьовує отримані пропозиції та зауваження від представників освітянської спільноти.

Міністр запевнив, що під час підготовки оновленої редакції експерименту МОН врахує всі зауваження.

«Наша мета – щоб експеримент був продуктивним. Ми ніяким чином не намагаємося втілити щось, що є не рекомендованим НАЗК чи не відповідає рішенням українських судів. Тому в новій редакції все це буде враховано», – зазначив Бутенко.

Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики в експерименті МОН із розширення автономії трьох університетів – Київського авіаційного інституту, Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У стратегічному аналізі «Корупційні ризики у сфері вищої освіти» НАЗК вказало на невідповідність положень урядової постанови №1029 вимогам Закону України «Про вищу освіту» та статті 92 Конституції. Серед суб'єктів корупційного ризику агентство назвало МОН, комітет із відбору членів наглядових рад, самих членів рад та призначених у межах експерименту керівників університетів. Для усунення ризиків НАЗК рекомендувало МОН оголосити вибори ректорів у закладах-учасниках експерименту відповідно до вимог закону.

Раніше «Главком» також повідомляв, що Шостий апеляційний адміністративний суд скасував положення постанови Кабінету міністрів, які дозволяли наглядовим радам окремих державних університетів самостійно обирати ректорів та укладати з ними дворічні контракти. Суд частково задовольнив позов очільника громадської організації «Червоний Губер» Володимира Ксєніча. Йдеться про положення постанови №1029 від 6 вересня 2024 року, якою уряд започаткував експеримент із розширення автономії окремих закладів вищої освіти.

Скриншот із сторінки Червоний Губер / Facebook

У відповідь на це Міністерство освіти і науки планує оскаржити у Верховному Суді рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який скасував положення урядової постанови про право наглядових рад окремих університетів самостійно обирати ректорів та укладати з ними дворічні контракти. Про такі наміри МОН повідомило в коментарі «Інтерфакс-Україна».

У міністерстві зазначили, що отримали повний текст судового рішення та наразі опрацьовують його. Після цього відомство планує подати касаційну скаргу до Верховного Суду в установлені законодавством строки.

Нагадаємо, експеримент із посилення ролі наглядових рад розпочався у 2024 році у трьох закладах вищої освіти: Київському авіаційному інституті, Запорізькому національному університеті та Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Ініціатива викликала спротив частини представників ректорської спільноти.

У середині 2025 року тодішній віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров анонсував, що у 2026 році реформу поширять на всі заклади вищої освіти. Однак згодом було вирішено законодавчо врегулювати діяльність наглядових рад, а участь в експерименті залишити добровільною.