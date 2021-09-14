Міносвіти відправило дисертацію Киви на «поглиблене вивчення»

Ілля Кива на засідання експертної ради не прийшов

Представник комісії зазначив, що до дисертації Киви «є серйозні зауваження»

Міністерство освіти та науки відправило кандидатську дисертацію нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви на поглиблене вивчення, повідомляє Bihus.Info.

Таке рішення прийняла експертна рада міністерства на засіданні 14 вересня. Рада також запрошувала народного депутата на це засідання, де мала розглядатися його дисертація. Однак Ілля Кива не прийшов.

«Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів», – повідомив журналістам один із членів експертної комісії після завершення засідання.

Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Киви «є серйозні зауваження». Вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня.

На цьому ж засіданні експертна рада розглядала докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Іллі Киви на захисті його кандидатської дисертації. З матеріалів ЗМІ випливає, що Ірина Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

Також Кива склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю.

Кива каже, що він згодом може як адвокат знадобитися «хлопцям з 95 кварталу».

Нардеп заявив, що в майбутньому планує працювати не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом.



