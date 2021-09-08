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    Кива-адвокат планує захищати «хлопців з 95 кварталу»

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    Ілля Кива розповів, кого він збирається захищати в судах - Кива-адвокат планує захищати «хлопців з 95 кварталу»
    Ілля Кива розповів, кого він збирається захищати в судах
    Фото: Уніан

    Скандальний нардеп прокоментував складання іспиту на адвоката

    Народний депутат від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива, коментуючи здачу іспиту на право займатися адвокатською діяльністю, заявив, що він не розуміє, чому навколо цієї теми «такий ажіотаж». Тим більш, каже Кива, він згодом може як адвокат знадобитись «хлопцям з 95 кварталу».

    «Не розумію, чому такий ажіотаж. У мене, як мінімум, дві вищі освіти, за якими я юрист. Одна з них – з червоним дипломом», – сказав він в кулуарах Ради журналістам, пише «Цензор.нет».

    За словами Киви, «адвокатура – ця частина тієї історії», яку він «хотів для себе освоїти».

    «Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям з 95 кварталу», – сказав він.

    Ілля Кива в січні 2021 здав іспит на право займатися адвокатською діяльністю. Відповідна інформація з’явилася в реєстрі Національної асоціації адвокатів. Напередодні Кива заявив, що в майбутньому планує працювати не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом.

    Рада адвокатів Закарпатської області повинна зібратися у вересні 2021 року. Тоді буде зрозуміло, чи стане Кива адвокатом.

    У адвокатів є свої привілеї. Наприклад, правоохоронці не можуть проводити обшуки без окремого рішення і присутності представника ради адвокатів.

    Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

    До слова, нещодавно Кива «наїхав» на «Муніципальну варту». У варті просять зробити Киві «розтин».

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    Теги: депутат адвокат Опозиційна платформа — За життя Квартал 95 Ілля Кива
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    Кива-адвокат планує захищати «хлопців з 95 кварталу»