На Полтавщині закривають 14 сільських шкіл



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На Полтавщині закривають 14 сільських шкіл

З нового навчального року в школи Полтавської області піде навчатися 135 тис. дітей

1 вересня в Полтавській області не відкриють свої двері 14 сільських малокомплектних шкіл.

Про це сьогодні, 29 серпня, передає місцеве видання Коло.

На останній сесії Полтавської обласної ради, яка відбулася 28 серпня 2020 року, очільниця Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Віта Ковальська перелічила освітні заклади, які закриють.

Так, закриють три школи в Полтавському районі, одну - в Гадячі, дві - в Оржицькому, одну - в Решетилівському, 3- у Лохвицькому, по одній в Семенівському, Лубенському, Кобеляцькому та Решетилівському районах.

«Діти будуть перевозитися до найближчих великих шкіл, крім однієї школи, яка мала стовідсотково орендовані приміщення і була вечірньою», - запевнила посадовиця.

При цьому з нового навчального року в школи Полтавської області піде навчатися 135 тис. дітей.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив сьогодні, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

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