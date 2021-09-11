NASA анонсувало політ на найдорожчий астероїд (відео)

Вартість дорогоцінних металів на астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів

Космічне агентство NASA презентувало анімацію майбутнього польоту на найдорожчий астероїд з усіх поки виявлених – Psyche 16. Вартість дорогоцінних металів на цьому астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів. Про це повідомляє Nerdist.

Зараз астероїд перебуває на відстані 370 мільйонів кілометрів від Землі, а його розміри сягають 214×181×145 км. Більшу частину космічного каменю становлять дорогоцінні метали.

NASA планує відправити до астероїда однойменну місію Psyche у 2022 році. Але сам зонд прибуде на місце лише до 2026 року, оскільки тоді астероїд буде розташований найближче до Землі. А поки цього не сталося, NASA анімувало політ.

На анімації видно, як зонд наближається до астероїда, а потім пролітає через каньйони Psyche 16. NASA продемонструвало, як зонд виявляє шматки породи зі вкрапленням золота. Учені припускають, що, окрім великих запасів заліза і нікелю, на астероїді можна знайти платину та золото.

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