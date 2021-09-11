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    NASA анонсувало політ на найдорожчий астероїд (відео)

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    NASA планує відправити до астероїда місію у 2022 році&nbsp; - NASA анонсувало політ на найдорожчий астероїд (відео)

    NASA планує відправити до астероїда місію у 2022 році 

    Фото з відкритих джерел

    Вартість дорогоцінних металів на астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів

    Космічне агентство NASA презентувало анімацію майбутнього польоту на найдорожчий астероїд з усіх поки виявлених – Psyche 16. Вартість дорогоцінних металів на цьому астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів. Про це повідомляє Nerdist.

    Зараз астероїд перебуває на відстані 370 мільйонів кілометрів від Землі, а його розміри сягають 214×181×145 км. Більшу частину космічного каменю становлять дорогоцінні метали.

    NASA планує відправити до астероїда однойменну місію Psyche у 2022 році. Але сам зонд прибуде на місце лише до 2026 року, оскільки тоді астероїд буде розташований найближче до Землі. А поки цього не сталося, NASA анімувало політ.

    На анімації видно, як зонд наближається до астероїда, а потім пролітає через каньйони Psyche 16. NASA продемонструвало, як зонд виявляє шматки породи зі вкрапленням золота. Учені припускають, що, окрім великих запасів заліза і нікелю, на астероїді можна знайти платину та золото.

    Нагадаємо, Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу.

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    Теги: політ NASA золото астероїд
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    NASA анонсувало політ на найдорожчий астероїд (відео)