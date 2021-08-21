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    До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром з міст

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    Астероїд наблизиться до Землі на мінімальну відстань &ndash; близько 3,4 мільйона кілометрів - До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром з міст
    Астероїд наблизиться до Землі на мінімальну відстань – близько 3,4 мільйона кілометрів
    Фото: Fotolia/AND Inc

    Астероїд рухається зі швидкістю 26 км/с та має від 400 до 1300 метрів

    Астероїд 2016 AJ193, який вважають потенційно небезпечним, 21 серпня наблизиться до Землі на мінімальну відстань – близько 3,4 мільйона кілометрів. Про це ідеться на сайті Jet Propulstion Labaratory NASA, що займається дослідженням астероїдів.

    Зазначається, що астероїд найближче буде до Землі о 18:10 за київським часом. Він рухається зі швидкістю 26 км/с. Розміри небесного тіла становлять від 400 до 1300 метрів, що, за оцінками NASA, відповідає розміру мосту. Вперше цей астероїд виявили у 2010 році.

    Раніше ризик зіткнення 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів, із Землею оцінили науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

    У найближчі 150 років астероїд не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі.

    Шанс падіння небесного тіла масою 140 млн тонн на швидкості близько 13 км/с не є нульовим. Вчені NASA підрахували, що ймовірність глобального катаклізму – одна на 2700 (0,037%).

    Додамо, що фахівці агентства NASA оцінили ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20. Довжина об'єкта становить від 92 до 210 метрів.

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    Теги: США земля NASA міст астероїд
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    До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром з міст