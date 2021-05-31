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    Астероїд розміром з Ейфелеву вежу мчить до Землі

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    Гігантський астероїд не становить загрози землянам - Астероїд розміром з Ейфелеву вежу мчить до Землі
    Гігантський астероїд не становить загрози землянам
    Фото з відкритих джерел

    Діаметр космічного каменю становить від 150 до 330 метрів

    Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу поінформувало, що 1 червня повз Землю пролетить астероїд 2021 KT1. Про це повідомляє Business Insider.

    За даними NASA, діаметр космічного каменю становить від 150 до 330 метрів, що довше висоти Ейфелевої вежі (324 м).

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    Астероїд розміром з Ейфелеву вежу мчить до Землі

    Він максимально наблизиться до Землі на відстань близько 7,2 млн кілометрів о 17:24 по Києву. Його швидкість руху 64 тис. Кілометрів на годину.

    У NASA відзначили, що ні розмір, ні відстань астероїда до Землі не становлять загрози для нашої планети.

    Додамо, що Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-2, який доставив на орбітальну станцію вантаж води, продуктів, палива і обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу.

    Теги: США земля космос астероїд
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    Астероїд розміром з Ейфелеву вежу мчить до Землі