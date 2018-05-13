Одеські вчені-астрономи показали найбільший в Україні телескоп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогою телескопа вчені можуть відслідковувати процеси, які відбуваються не тільки в нашій галактиці, а й заглядати в сусідні

На спостережній станції астрономічної обсерваторії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в селі Маяки на Одещині встановлений найбільший в Україні телескоп. Про це повідомляє місцеве видання «Град».

Всього на території університетської обсерваторії сьогодні встановлені п'ять телескопів. З них три в робочому стані, а ще два планують запустити найближчим часом. Принаймні, на це сподіваються вчені. Великий телескоп тут працює відносно недавно - з 2012 року. Про це повідомив директор астрономічної обсерваторії ОНУ ім. Мечникова Сергій Андрієвський.

«На сьогоднішній день - це найбільший телескоп в Україні. Звичайно, не найбільший в світі. Всього лише 80 см дзеркало. Проте, для наших можливостей - це пік нашої роботи був. Довелося знайти людей, які зроблять оптику, механіку, електроніку. І ми це зробили. І сьогодні телескоп видає наукову продукцію. Він працює на потреби контролю космічного простору», - сказав він.

Про фінансування директор говорить неохоче. Хоча сьогодні ні для кого не секрет, що гроші на наукові дослідження в країні фактично не виділяються.

«У великому обсязі були вкладення з боку меценатів, які наші колишні співробітники, що люблять астрономію, які до сих пір захоплені нею, і які хочуть вкладатися сюди, щось робити. І ось за допомогою їх ми це і робимо», - каже посадовець.

Володимир Кашуба, науковий співробітник астрономічної обсерваторії ОНУ ім. Мечникова, основний спостерігач великого телескопа. Саме він сьогодні відстежує становище небезпечних астероїдів. А також положення геостаціонарних супутників Землі. Робоче місце спостерігача знаходиться біля монітора комп'ютера, в приміщенні, розташованому під самим телескопом. Але насправді, каже Володимир, - така близькість до «труби» і не важлива.

«Можна перебувати в будь-якій точці земної кулі, і спостерігач може підключитися з будь-якої точки до телескопа за допомогою інтернету і проводити свої спостереження - віддалений спостерігач в Штатах або в Австралії, або Монголії. У нас був випадок, він може керувати телескопом за допомогою інтернету», - розповів він.

Унікальність одеського телескопа, за словами астрономів, в тому, що він був створений в самій обсерваторії. Його буквально по деталях зібрали місцеві «кулібіни».

Тут же, в обсерваторії, було зроблено і унікальне 80-сантиметрове дзеркало - розповідає фахівець.

«Це дуже тонка робота. Воно (дзеркало – ред.) виготовляється кілька місяців. По-перше, потрібен спеціальний сорт скла, по-друге, потрібно надати таку поверхню, яка збирає світло в площину камери. Це дуже тонка робота, доступна тільки фахівцям. Фахівці високого класу можуть виконати цю роботу», - каже Кашуба.

«У нас довгі роки з минулого століття існував відділ приладобудування, і до сих пір функціонує оптична майстерня, де ми мали можливість виготовляти оптичні інструменти, астрономічні дзеркала в тому числі. І за допомогою наших фахівців ми зібрали цей унікальний телескоп», - уточнив науковець.

Сьогодні за допомогою техніки вчені-астрономи можуть відслідковувати процеси, які відбуваються не тільки в нашій галактиці, а й заглядати в сусідні.

Ще одне завдання галактичного патруля - спостереження за «космічним сміттям». Тобто, деталями супутників або станцій, які відслужили свій термін. Перш за все, щоб убезпечити нові космічні об'єкти. Щоб не сталося небажаного зіткнення.