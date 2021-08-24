Зеленська вважає, що в школах потрібно вчити дітей медіа-грамотності

Зеленська сказала, що всі люди так чи інакше стають жертвами інформаційних атак у найбільш емоційно вразливі моменти в частині Інтернету і діджиталізації

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що навчати дітей інформаційній гігієні потрібно зі шкільних років. Про це вона заявила на Київському саміті перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ.

«Мені здається, ми повинні навчити дітей цифровій гігієні так само, як свого часу навчили їх звичайної гігієни. Ми повинні їм розповісти про те, що можна, а що не можна робити в Інтернеті, яку інформацію про себе можна оприлюднювати. Також потрібно навчити дітей користуватися інформацією. Мені здається, було б справедливо в школі окремим уроком, можливо. Діджитал всюди, це повинна бути одна з навичок, які діти отримують у школі, і чим раніше, тим краще», - сказала Зеленська.

Вона додала, що особливу увагу також треба приділяти літнім особам, адже вони частіше за всіх потрапляють в інформаційні пастки через свою довірливість і довірі ЗМІ.

«Треба допомогти захистити їх від хибної та непотрібної інформації», - підкреслила Зеленська.

Нарешті, Зеленська сказала, що всі люди так чи інакше стають жертвами інформаційних атак у найбільш емоційно вразливі моменти в частині Інтернету і діджиталізації. Перша леді навела приклад паніки на початку пандемії, коли не всі люди правильно оцінювали інформацію з Інтернету і не могли визначити фейки.

До слова, Володимир Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України.

Також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

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