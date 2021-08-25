У США закривають школи через нові спалахи Covid-19

У дітей у віці від 5 до 17 років зараз більше шансів отримати позитивний результат тесту на Covid-19, ніж у дорослих

В США деякі школи змушені переходити на змішане навчання. Це відбувається через збільшення нових спалахів Covid-19. Про це повідомляє Associated Press.

У США деякі школи припинили очні заняття повністю через спалахи коронавірусу. Також деякі заклади відправили по домівках цілі класи або попросили половину своїх учнів залишатися вдома за гібридним графіком. Такі випадки сталися в основному в невеликих сільських районах.

Наприклад в штаті Джорджія 40% учнів перебувають на карантині або на ізоляції. Минулого тижня округ перейшов на онлайн-навчання до 13 вересня.

Згідно з даними штату, понад 1 з кожних 100 дітей шкільного віку за останні два тижні отримали позитивний результат на Covid-19. .

По країні деякі школи починають роботу пізніше, ніж планувалося. Один район в Західному Орегоні відсунув початок занять на тиждень після того, як кілька співробітників контактували з хворим вчителем.

До цього були великі надії на те, що школи по всій країні зможуть наблизитися до нормального життя без дистанційного навчання, яке заважало роботі деяких батьків і погіршувало успішність багатьох учнів.

Раніше стало відомо, що нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу.

Також Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Також, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта».