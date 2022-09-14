РФ передумала відправляти вчителів на окупований Донбас

Рашисти відклала відправку освітян зі Свердловської області на Донбас

Вчителі зі Свердловської області РФ, які підписали контракти на роботу на окупованих країною-терористкою територіях України, нікуди не поїхали. Про те, що поїздку відкладено, повідомила уповноважена з прав людини у Свердловській області Тетяна Мерзлякова, пишуть російські ЗМІ.

Офіційні причини перенесення термінів поїздки поки не називають, однак буцімто «на загарбаних територіях поки що дуже небезпечно».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ затримали на звільнених територіях російських вчителів. Однак виявилося, що інформація виявилась фейком.

До слова, в липні стало відомо, що у російських регіонах, особливо з низькими зарплатами, набирають вчителів, щоб викладати українським дітям «правильну» історію, а також, за словами міністра освіти Росії Сергія Кравцова, «правильні» географію та суспільствознавство. Вчителям пропонували зарплати приблизно 190 тис. рублів.

Крім того, окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів.