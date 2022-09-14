Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ передумала відправляти вчителів на окупований Донбас

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ передумала відправляти вчителів на окупований Донбас
Окупанти вигадали власні причини, чому поїздку довелося перенести 
фото з відкритих джерел

Рашисти відклала відправку освітян зі Свердловської області на Донбас 

Вчителі зі Свердловської області РФ, які підписали контракти на роботу на окупованих країною-терористкою територіях України, нікуди не поїхали. Про те, що поїздку відкладено, повідомила уповноважена з прав людини у Свердловській області Тетяна Мерзлякова, пишуть російські ЗМІ. 

Офіційні причини перенесення термінів поїздки поки не називають, однак буцімто «на загарбаних територіях поки що дуже небезпечно».   

РФ передумала відправляти вчителів на окупований Донбас фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ затримали на звільнених територіях російських вчителів. Однак виявилося, що інформація виявилась фейком.

До слова, в липні стало відомо, що у російських регіонах, особливо з низькими зарплатами, набирають вчителів, щоб викладати українським дітям «правильну» історію, а також, за словами міністра освіти Росії Сергія Кравцова, «правильні» географію та суспільствознавство. Вчителям пропонували зарплати приблизно 190 тис. рублів. 

Крім того, окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів.

Читайте також:

Теги: росія вчитель

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учні пензенського училища олімпійського резерву здали поліції викладачку, яка розповіла їм правду про війну і тоталітаризм в Росії
Російські школярі «здали» вчительку, яка розповіла їм правду про війну в Україні
1 квiтня, 10:59
Поки українські силовики арештовують росіян, держава-терористка заявляє, що нічого не сталося 
Росія відцуралася вчителів, яких відправила на окуповані території
Вчора, 11:58
Генпрокуратура спростувала інформацію про затримання російських вчителів
Генпрокуратура поставила крапку в історії з російськими вчителями: всі деталі
Сьогодні, 02:55

Соціум

РФ передумала відправляти вчителів на окупований Донбас
РФ передумала відправляти вчителів на окупований Донбас
РФ придумала спосіб, як вирішити проблеми з неполадками літаків
РФ придумала спосіб, як вирішити проблеми з неполадками літаків
Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками
Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками
Труну королеви Єлизавети II доставили до Букінгемського палацу (фото)
Труну королеви Єлизавети II доставили до Букінгемського палацу (фото)
Планував зустрітися з главою РПЦ. Папа Римський приїхав у Казахстан
Планував зустрітися з главою РПЦ. Папа Римський приїхав у Казахстан
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
83K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
76K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
65K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
24K
Участь Росії у сесії Генасамблеї ООН: США змилувалися над Лавровим
22K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту