Поліція розслідує масштабні фальсифікації результатів ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні шість років незаконно завищували результати ЗНО - вважають слідчі

Керівництво Українського центру оцінювання якості освіти звинувачують у тому, що вони за гроші понад 800 разів завищували результати ЗНО абітурієнтів

Поліція викрила групу посадових осіб, які протягом 2008-2013 років систематично завищували результати ЗНО за грошову винагороду. Про це в п'ятницю, 14 вересня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

До складу злочинної організації входили керівник Українського центру оцінювання якості освіти, два його заступники і ще двоє посадових осіб зазначеної установи.

Поліцейські з'ясували, що підозрювані мали право доступу до інформації центру про результати зовнішнього незалежного оцінювання. Завдяки цьому протягом 2008-2013 років вони завищували результати оцінки за грошову винагороду. Така фальсифікація результатів ЗНО дозволила окремим особам вступити до вишів і вчитися за рахунок держави.

Слідством встановлено, що посадові особи змінювали результати оцінювання більше 800 разів. Такими діями зловмисники завдали шкоди Державному бюджету України на суму понад 7 мільйонів гривень. Ці кошти були витрачені на навчання осіб, які були зараховані на місця державного замовлення не за результатами конкурсу, а в результаті протиправного завищення результатів.

Зараз учасникам угруповання інкримінують скоєння кримінальних злочинів за декількома статтями, зокрема зловживання владою або службовим становищем і створення злочинної організації.