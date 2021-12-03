Професор Головаха очолив Інститут соціології Національної академії наук

До призначення Євген Головаха був заступником директора Інституту соціології НАН України

Євгена Головаху було обрано на посаду майже одностайно

Доктора філософських наук, професора Євгена Головаху обрано директором Інституту соціології Національної академії наук (НАН) України. Про це повідомив у Facebook гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

За його інформацією, Головаху було обрано на посаду на загальних виборах колективу Інституту соціології 30 листопада майже одностайно.

Варто зазначити, що до призначення Євген Головаха був заступником директора Інституту соціології НАН України.

Нагадаємо, минулого року народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем».

Згодом професор Головаха відповів «слузі народу», яка обізвала його совком та «каким-то Евгением Ивановичем».

Також Богуцька потрапила у новий конфуз: депутатка вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головаха.

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