Професор Головаха відповів «слузі народу», яка обізвала його совком та «каким-то Евгением Ивановичем»



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Євген Головаха зауважив, що допис Богуцької був неприємним для нього, і побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування Фото: Главком

Професор зауважив, не має образи з приводу того, що депутатка його не знала, бо він про неї «також не чув»

Соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха вважає, що під час полеміки необхідно дотримуватись культури спілкування, і в жодному разі не можна переходити на особистості.

Про це він сказав в ефірі «Громадського радіо», коментуючи допис у соцмережі народної депутатки від «Слуги народу» Єлизавети Богуцької.

Зокрема, професор зауважив, не має образи з приводу того, що депутатка його не знала, бо він про неї «також не чув». Проте зауважив, що допис Богуцької був неприємним для нього, і побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.

«Для мене це неприємно, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі — це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими – гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки — за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі. Це вже у світі всі порядні люди давно зрозуміли. І минулим є саме ось такий підхід – коли людина каже, що «оцей дід стоїть і щось говорить». Яка різниця – хто говорить? Бо важливо – що говорить… Така культура спілкування – з минулого. І про це я хочу наголосити – що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою – бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли – що це не залежить від віку…», — заявив Євген Головаха.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем».

Вчора Богуцька потрапила у новий конфуз: депутатка вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головаха.