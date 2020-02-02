«Слуга народу» обізвала відомого соціолога «каким-то Євгением Ивановичем»



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Заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор Євген Головаха

Допис Богуцької викликав обурення в мережі

Під час ефіру ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» від 31 січня, міністр Дубілет дискутував із заступником директора Інституту соціології НАН України, доктором філософських наук, професором Євгеном Головахою.

Професор стверджував, що в країні необхідно провести традиційний перепис, який, можливо, може дати більш точний результат.

«Очевидний варіант, який стояв перед нами, це зробити традиційний перепис населення. Ми його зробили в тестовому режимі», – вказав на проблему Дубілет.

«Є способи скорочення витрат. Але вас будуть згадувати, як колись Сталіна згадували, що він сховав дані перепису, які йому не сподобалися, а вас будуть згадувати як людей, які не провели перепис. І будуть вивчати ваші мотиви, чому ви цього не зробили», – заявив Головаха.

На цю суперечку відреагувала «Слуга народа» Ліза Богуцька у Facebook.

Допис Богуцької викликав обурення в мережі