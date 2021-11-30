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    Google присвятив дудл Лотфі Заде. Яке відкриття зробив математик

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    Математик Лотфі Заде став героєм нового Google дудл https://www.online.ua/ - Google присвятив дудл Лотфі Заде. Яке відкриття зробив математик
    Математик Лотфі Заде став героєм нового Google дудл https://www.online.ua/
    фото: eecs.berkeley.edu

    Цього дня у 1964 році Заде представив нечіткі множини

    30 листопада на стартовій сторінці пошуковика Google можна побачити зображення з Лотфі Заде – американським математиком й логіком азербайджанського походження. Він – засновник теорії нечітких множин та нечіткої логіки.

    «Цього дня у 1964 році Заде представив нечіткі множини – новаторську роботу, яка познайомила світ з його інноваційною математичною структурою під назвою нечітка логіка», – йдеться в описі від Google.

    Лотфі Заде народився 4 лютого 1921 року в Баку, Азербайджан. У десятирічному віці переїхав з родиною на батьківщину свого батька в Іран. До речі, його мати – Фейга (Фаня) Мойсеївна Коренман була лікаркою-педіатром за фахом, єврейського походження, з Одеси.

    фото: google.com
    фото: google.com

    Його виняткові академічні досягнення привели його до США, де він вступив в аспірантуру в Массачусетський технологічний інститут.

    У 1949 році він отримав докторську ступінь з електротехніки, а пізніше викладав теорію систем у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. У 1959 році він став професором Каліфорнійського університету в Берклі, де й зробив своє найвідоміше відкриття.

    У 1965 році він опублікував Нечіткі множини, які відтоді цитували вчені майже 100 тис. разів. Теорія, яку він представив, запропонувала альтернативу жорстким «чорно-білим» параметрам традиційної логіки та натомість дозволила встановити більш неоднозначні або «нечіткі» межі, які більш точно імітують те, як люди бачать світ.

    Відтоді ця концепція була застосована у величезному діапазоні технологічних застосувань – від системи японської підземки до алгоритмів захисту від ковзання, які забезпечують безпеку автомобілів на дорозі.

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    Теги: Google наука
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    Google присвятив дудл Лотфі Заде. Яке відкриття зробив математик