Google присвятив дудл Лотфі Заде. Яке відкриття зробив математик

Цього дня у 1964 році Заде представив нечіткі множини

30 листопада на стартовій сторінці пошуковика Google можна побачити зображення з Лотфі Заде – американським математиком й логіком азербайджанського походження. Він – засновник теорії нечітких множин та нечіткої логіки.

«Цього дня у 1964 році Заде представив нечіткі множини – новаторську роботу, яка познайомила світ з його інноваційною математичною структурою під назвою нечітка логіка», – йдеться в описі від Google.

Лотфі Заде народився 4 лютого 1921 року в Баку, Азербайджан. У десятирічному віці переїхав з родиною на батьківщину свого батька в Іран. До речі, його мати – Фейга (Фаня) Мойсеївна Коренман була лікаркою-педіатром за фахом, єврейського походження, з Одеси.

фото: google.com

Його виняткові академічні досягнення привели його до США, де він вступив в аспірантуру в Массачусетський технологічний інститут.

У 1949 році він отримав докторську ступінь з електротехніки, а пізніше викладав теорію систем у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. У 1959 році він став професором Каліфорнійського університету в Берклі, де й зробив своє найвідоміше відкриття.

У 1965 році він опублікував Нечіткі множини, які відтоді цитували вчені майже 100 тис. разів. Теорія, яку він представив, запропонувала альтернативу жорстким «чорно-білим» параметрам традиційної логіки та натомість дозволила встановити більш неоднозначні або «нечіткі» межі, які більш точно імітують те, як люди бачать світ.

Відтоді ця концепція була застосована у величезному діапазоні технологічних застосувань – від системи японської підземки до алгоритмів захисту від ковзання, які забезпечують безпеку автомобілів на дорозі.