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    Вчені назвали несподівану користь кави для очей

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    Вчені дійшли висновку, що кофеїн може бути корисним для зору - Вчені назвали несподівану користь кави для очей
    Вчені дійшли висновку, що кофеїн може бути корисним для зору
    Фото з відкритих джерел

    Кофеїн допомагає покращити динамічну гостроту зору

    У людини гострота зору оцінюється за здатністю розпізнавати дрібні деталі в статичних (нерухомих) і динамічних умовах. У новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Psychopharmacology, фахівці з'ясували вплив кофеїну на обробку зорової інформації.

    Експериментальна частина дослідження проходила над 21 добровольцем. Щодня вони приймали капсулу кофеїну, а другого дня – капсулу плацебо. За допомогою спеціального обладнання вчені оцінили динамічні навички гостроти зору учасників за годину та через годину після прийому кофеїну.

    Прийом кофеїну сприяв вищій швидкості визначення рухомих цілей малого розміру. У добровольців збільшилася швидкість руху очей та контрастна чутливість – вона впливає на динамічну гостроту зору.

    Вчені дійшли висновку, що кофеїн може бути корисним для зору, пильності та підтримки почуття неспання.

    Нагадаємо, світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

    Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

    Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

    Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

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    Теги: здоров'я продукти наука
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    Вчені назвали несподівану користь кави для очей