РФ переписала підручник з історії для окупованих територій (фото)

Школярів на окупованих територіях запевнятимуть, що повномасштабне вторгнення нібито покликане «убезпечити Росію»

Росіяни ввели в шкільну програму на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з історії РФ для учнів 10-11 класів. Ця навчальна програма виправдовує російське повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Омбудсмен наголошує, що РФ «виходить на новий рівень мілітаризації освіти й пропаганди війни серед дітей».

У підручнику росіяни переписали події останніх 50 років. Зокрема, там ставлять під сумнів незалежність України, а також пишуть, що це нібито «ультра націоналістична держава, де карається будь-яке «інакомислення». Водночас російських військових позиціюють як «національних героїв».

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Окрім того, ця програма виправдовує повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Школярів запевнятимуть, що воно нібито покликане «убезпечити Росію».

Співавтором підручника є помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Пропагандистське ЗМІ «РИА Новости» оприлюднило фото сторінок підручника.

«РФ використовує освіту як зброю проти України для викорінення української ідентичності та перевиховання наших дітей у росіян, занурюючи їх у російський освітній і культурний простір. Ця нова освітня політика поряд із примусовою паспортизацією, насильницьким переміщенням і влаштуванням дітей у російські сім’ї вкладається в єдину геноцидну практику проти України», – підкреслює Лубінець.

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Омбудсмен наголосив, що дітям нав’язують тему війни, всупереч положенням Конвенції про права дитини, Конвенції з подолання дискримінації в освіті, Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права. Він закликав міжнародних партнерів і організації засудити й посилити тиск на РФ, а також підтримати українську «формулу миру».

Нагадаємо, триває 532-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.