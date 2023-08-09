Зранку ЗСУ збили черговий вертоліт окупантів

ЗСУ приземлили ще один ворожий гелікоптер

ЗСУ встановлюють тип збитого гелікоптера

У середу, 9 серпня, зранку українські воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Тип вертольоту наразі встановлюється.

Нагадаємо, 7 серпня на Запоріжжі у районі н.п. Роботине воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52, також відомий як «Алігатор».

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Триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті.

Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Повідомлялося, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там.