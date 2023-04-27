Росіяни назвали три найкращі школи в Україні, які готують операторів безпілотників

Україна може створити десятки тисяч нових дронів, але якщо не буде навчених інструкторів то ця техніка не зможе працювати на фронті

У ЗМІ потрапила аналітика присвячена ролі БПЛА в російсько – українській війні. Високо оціюючи потенціал українських безпілотників та вдале застосуванню українцями дронів, росіяни відмічають, що це стало можливим завдяки потужній мережі навчальних центрів, які готують сили оборони.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україні було створено 10 нових навчальних центрів. На думку росіян, головними та найефективнішими з яких є Dronarium (Руслан Беляєв), «Крук» (Віктор Таран) та Боривітер (Ігор Федірко).

Росіяни підкреслили, що навчальні центри підтримують не лише держава в рамках проекту Армія дронів, але й приватні ініціативи. Так Центр «Крук» підтримує Міжнародний Фонд «Відродження,» агрохолдинг МХП, Благодійний фонд Сергія Березенка, корпорація «Мир» Сергія Пашинського, Укрпошта (Ігор Смелянський) та група Ukiez (Богдан Буткевич).

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Загалом навчальні центри підготували 7 тис. військових операторів БПЛА.

На цьому фоні тривожно прозвучала інформація, що проект «Армія дронів» припинив фінансування навчальних центрів. Відсутність фінансування не дозволяє останнім більше безкоштовно навчати військових. І це напередодні активних дій, які ймовірно розгорнуться найближчі місяці. В умовах відсутності фінансування, щоб не закритись діючі навчальні центри нагально потребують підтримки приватних ініціатив і відповідального бізнесу.

Україна може створити десятки тисяч нових дронів, але якщо не буде навчених інструкторів то ця техніка не зможе працювати на фронті. Тож сподіватимемось, що ситуація зміниться і проект «Армія дронів» віднайде можливість відновити фінансування навчальних центрів.