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Росіяни назвали три найкращі школи в Україні, які готують операторів безпілотників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росіяни назвали три найкращі школи в Україні, які готують операторів безпілотників
Навчальні центри підготували 7 тисяч військових операторів БПЛА
фото: ЗСУ

Україна може створити десятки тисяч нових дронів, але якщо не буде навчених інструкторів то ця техніка не зможе працювати на фронті

У ЗМІ потрапила аналітика присвячена ролі БПЛА в російсько – українській війні. Високо оціюючи потенціал українських безпілотників та вдале застосуванню українцями дронів, росіяни відмічають, що це стало можливим завдяки потужній мережі навчальних центрів, які готують сили оборони.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було створено 10 нових навчальних центрів. На думку росіян, головними та найефективнішими з яких є Dronarium (Руслан Беляєв), «Крук» (Віктор Таран) та Боривітер (Ігор Федірко).

Росіяни підкреслили, що навчальні центри підтримують не лише держава в рамках проекту Армія дронів, але й приватні ініціативи. Так Центр «Крук» підтримує Міжнародний Фонд «Відродження,» агрохолдинг МХП, Благодійний фонд Сергія Березенка, корпорація «Мир» Сергія Пашинського, Укрпошта (Ігор Смелянський) та група Ukiez (Богдан Буткевич).

Загалом навчальні центри підготували 7 тис. військових операторів БПЛА.

На цьому фоні тривожно прозвучала інформація, що проект «Армія дронів» припинив фінансування навчальних центрів. Відсутність фінансування не дозволяє останнім більше безкоштовно навчати військових. І це напередодні активних дій, які ймовірно розгорнуться найближчі місяці. В умовах відсутності фінансування, щоб не закритись діючі навчальні центри нагально потребують підтримки приватних ініціатив і відповідального бізнесу.

Україна може створити десятки тисяч нових дронів, але якщо не буде навчених інструкторів то ця техніка не зможе працювати на фронті. Тож сподіватимемось, що ситуація зміниться і проект «Армія дронів» віднайде можливість відновити фінансування навчальних центрів.

Теги: армія фінансування безпілотник

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