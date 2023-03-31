Україна може заборонити журналістам повідомляти про атаку ворожих дронів

В Україні хочуть заборонити повідомляти про появу ворожих дронів. Військові закликали ЗМІ та Telgram-канали не публікувати інформацію щодо руху російських безпілотників, бо це заважає роботі української ППО. Про це повідомила голова пресцентру оперкомандування «Південь» Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

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Гуменюк заявила, що таку інформацію можна використати Росією для коригування ударів безпілотниками, а також вона розосереджує роботу ППО.

Нашкодити можуть навіть повідомлення на кшталт «ворожі дрони летять із півночі на Київ.

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Нагадаємо, триває 401-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв шість ударних БпЛА типу «Шахед-136» – усі вони були знищені нашими захисниками.