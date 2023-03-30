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Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
фото з вільних джерел

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету

Міністерство фінансів України повідомило, що напередодні до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів США.

Ці кошти були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

«Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО», – йдеться на сайті відомства.

«Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 15,5 млрд доларів США у формі грантів. 
На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 14,9 млрд дол. США та 1,4 млрд євро  (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів)», – зазначає Міністерство фінансів України.

Як ми зазначали раніше, дефіцит держбюджету у лютому фінансувався здебільшого на кошти грантів.

Теги: США Україна грант фінансування Мінфін

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