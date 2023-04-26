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«Сталевий фронт» передав бригаді «Лють» тактичне спорядження

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав бригаді «Лють» тактичне спорядження
Список необхідної амуніції сформували самі бійці
фото з відкритих джерел

Амуніцію направлять бійцям, які виконують задачі на лінії зіткнення на Донецькому на Запорізькому напрямках

Підрозділ Національної поліції України «Скіф» об’єднаної штурмової бригади «Лють» отримав сотні одиниць тактичної амуніції бренду M-TAC – балаклави, тактичні рукавиці, рюкзаки, підсумки, каремати, шкарпетки, панами та плитоноски. Вартість амуніції – 1 млн грн, передав її бійцям київський ЦУМ в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

Список необхідної амуніції сформували самі бійці, кажуть в універмазі. 

«Наближення перемоги – надважливе завдання для кожного з нас. І, враховуючи побажання військових, універмаг передав амуніцію на потреби підрозділу», – йдеться у повідомленні ЦУМу. 

Амуніцію направлять бійцям, які виконують задачі на лінії зіткнення на Донецькому на Запорізькому напрямках, адже там необхідно забезпечити найвищу ефективність роботи.   

«Якісні тактичні рюкзаки на весь особовий склад, перчатки, бронежилети – це мобільність, швидкість, зручність. Це все те, що нам потрібно, щоб якісніше виконувати завдання на лінії зіткнення. А особовий склад батальйону виконує завдання на Донецькому, Авдіївському і Запорізькому напрямку, де найгарячіші бої», – зауважив командир батальйону «Скіф» Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Микола Кульчицький. 

Днями бійці на найгарячіших напрямках також отримали від «Сталевого фронту» чергову партію техніки: 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 прицілів нічного бачення. Також їм привезли протигази, адже останнім часом російська армія обстрілює позиції наших військових хімічною зброєю. 

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це ініціатива, яка об’єднує всю мілітарну допомогу бізнесів Ріната Ахметова. Від початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов передав на військові і гуманітарні потреби понад 5 млрд грн.

Теги: армія Рінат Ахметов допомога ЗСУ

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