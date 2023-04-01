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Зеленський розповів про нові санкції проти росіян та позитивні новини для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про нові санкції проти росіян та позитивні новини для України
Зеленський у щоденному зверненні розповів про нові санкції проти росіян
фото: Офіс президента

МВФ затвердив нову програму для України

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 402-го дня війни звернувся до народу. Глава держави розповів про укази щодо санкцій, які він підписав 1 квітня, свою годинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та позитивні новини для України. Далі текст звернення.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.

Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній – та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб.

РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору – жоден не уникне відповідальності.

Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка й судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку.

До речі, цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Євросоюзу.

Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах.

Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Дуже детально, годину. Про ситуацію на фронті, про нашу взаємодію політичну, про те, як ми рухаємося в реалізації української формули миру. Дякую Франції за незмінну підтримку.

Загалом тиждень дав низку позитивних новин для України, для нашого захисту й для захисту нормального життя всіх вільних націй.

У межах ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом, що буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам асиміляції наших дітей.

Цей злочин Росії – один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу.

Росія скоює його системно й прораховано, на державному рівні. Системною буде й відповідальність за нього. Відповідальність Росії як держави та всіх, хто причетний.

Дякую Німеччині за нові кроки в оборонній підтримці, що були зроблені цього тижня.

Дякую Хорватії за черговий пакет військової підтримки. Дякую Північній Македонії за рішення щодо гелікоптерів. Словаччині, Словенії.

Дякую Канаді за фінансову підтримку, кошти вже надійшли в державний бюджет України.

Дякую МВФ за нову програму для України. Програму затверджено. Обсяг – понад 15-ти мільярдів. Це допоможе нам берегти соціальну стабільність.

На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН.

Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово.

І при цьому Росія головує в Радбезі ООН.

Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...

Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир.

Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Слава всім, хто зараз у бою!

Я дякую всім, хто допомагає Україні. Хто захищає міжнародний порядок, заснований на правилах! Дякую всім, хто рятує й допомагає рятувати наших людей після поранень від російських обстрілів!

Вічна памʼять усім дорослим і дітям, чиї життя забрав терор Росії!

Слава Україні!»

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва та іранського Корпусу вартових Ісламської революції.

Також Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

 

Теги: робота санкції бюджет Швейцарія армія українці держава Володимир Зеленський Мотор Січ президент батьки злочин росія

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