Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе

Командир Кросс: Твоє завдання – щоб боєць вірив тобі

27-річний Сашко з позивним Кросс воює з 19 років. Народився в Нью-Йорку під Торецьком. Сім років служив у війську, в тому числі в Силах спеціальних операцій. Після широкомасштабного вторгнення pocійської армії в Україну він став до лав бахмутського батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Перший командир його роти в серпні 2022 загинув у бою, і Сашку випало взяти командування ротою на себе.

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Про те, які якості необхідні бойовому командиру, він розповів спеціально для проєкту Сил ТРО ЗСУ «Ті, хто примножують силу».

«Ті, хто примножують силу» – проєкт Сил територіальної оборони ЗСУ спільно з Українським ветеранським фондом та «Главкомом», що розповідає про бойових командирів, військових лідерів, які проявили себе під час російсько-української війни. Боєздатність підрозділу – це лідерство командира, помножене на решту необхідних складових: дисципліну, зброю, підготовку. Лідерами не народжуються. Лідерство – навик, який можна здобути і вдосконалити.

Командир – це найкращий психолог

Командир має пройти шлях від звичайного бійця. Ти був у шкурі звичайного бійця, ти розумів, як до тебе ставились попередні командири і розумієш, що працює, а що ні. Ти повинен прибрати всі ці моменти, коли до тебе ставились погано.

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Я ніколи не ставився погано до хлопців. Якщо людина допустила «косяк», можна зробити простіше: висміяти цю помилку, пояснити людині, що так робити не можна. Наприклад, боєць порушив якісь правила техніки безпеки, як-от поводження зі зброєю. Тоді ти не караєш його, а пояснюєш наслідки таких дій і до чого це може призвести. А в подальшому ти смієшся з цієї ситуації: «Пам'ятаєш, ти так робив? От більше ти так не робиш, тому що ти молодець!» і в такому ж дусі.

Практика суто «батогом» чи «батогом і пряником» – це в російській армії. В Україні, на щастя, така практика не працює. І це дуже добре. У нас ментальність дуже відрізняється від російської. Наші люди не люблять, коли їх карають. Я заохочував людей своїм ставленням до них.

Командир – це найкращий психолог. Твоє завдання – щоб людина йшла за тобою і виконувала твої накази. А ти виконуєш безпосередньо накази керівництва. Твоє завдання – щоб боєць вірив тобі. Щоб він розумів, що ти дійсно перебуваєш з ним, відчував твою підтримку.

Командир зобов'язаний знати про кожного в підрозділі, його сімейні проблеми, що в нього відбувається в голові, що відбувається у житті. Людина відкривається тобі і ти таким чином її заохочуєш. Боєць розуміє, що тобі можна довіряти, ти нормальна людина.

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Командир має бути з бійцями

Ти, як командир, перебуваєш на позиціях разом з бійцями. Це допомагає долати страх. Якщо з бійцями перебуває лідер, то вони з ним підуть куди завгодно.

Командир має пояснити бійцям, що страшно всім, але є два варіанти. Перший: ми не контролюємо страх і тому можемо загинути – не лише ти, а й твої побратими. Другий: ти вчишся контролювати цей страх.

У багатьох хлопців після поранень був посттравматичний синдром, доводилось з ними говорити не один раз. Були моменти, коли бійці почали заглядати в чарку, довелось проводити певні заходи, спілкуватись, з’ясовувати, у чому проблема. Ти повинен почути людину. І тільки потім людина починає змінюватись. Як людина, яка перебуває на війні з 2014-го, я також пережив цей посттравматичний синдром і знаю, як з цим треба правильно працювати.

Я контролюю переміщення своїх бійців. Якщо ви кудись збираєтесь, навіть якщо ви просто переміщуєтесь по цій же позиції, будьте ласкаві, скажіть, куди і що. Щоб я розумів, де вас шукати, і що ви там будете робити. Якщо не буде контролю за людьми, почнеться тотальна анархія.

Твоє головне завдання – зімпровізувати так, щоб і виконати завдання, і люди лишились цілі фото з відкритих джерел

Про побратимство

На війні все відбувається набагато швидше. Недобрі люди з негарними звичками відсіюються одразу. Нормальні люди завжди тягнуться до нормальних людей.

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Мені дуже пощастило. У нашому бахмутському батальйоні опинилися наші земляки з Торецька і тих, хто поближче. Так я зміг у своїй роті зібрати саме той кістяк. Хлопці прийшли мотивовані, а інші з них брали приклад: якщо до них нормальне ставлення, тому що вони виконують завдання, отже, і я також буду підтягуватись до нормальних людей, буду кидати свої погані звички чи міняти свій характер.

Командиру важливо бути людяним. Бійці – це бійці. Це люди, у кожного з них є своя життєва історія. Щоб стати хорошим командиром – постав себе на місце підлеглого, і чи хотів би ти, щоб з тобою так спілкувались, так до тебе так ставились? Завжди став себе на місце підлеглих, завжди став себе на місце тих людей, хто буде виконувати вказівки.

Імпровізуйте

Твоє головне завдання – зімпровізувати так, щоб і виконати завдання, і люди лишились цілі. Імпровізуй тим, чим є, і роби по максимуму.

Якщо бійцям чого не вистачає (зимової форми, спорядження), то головне завдання командира – прийти безпосередньо в частину забезпечення і надати список розмірів. Якщо не вистачає боєкомплекту, то подається заявка і тоді БК є в повній мірі. Якщо чогось не вистачає, то, знову ж таки, працює армійська винахідливість як командира. Ти повинен бути досить контактною людиною, використовуй також контакти з попереднього місця служби. Все можна знайти, якщо дуже цього захотіти.

Коли люди імпровізують, перебуваючи на невеселих позиціях, вони примудряються дообладнати позиції або ще щось вигадати, облаштувати побут. І це круто.

Навчайтесь

Велику роль відіграє підготовка. Коли формувався наш підрозділ, спочатку було важко організувати людей. Тому що більшість не мала взагалі жодного уявлення про військо. Багато хто не знав, з якої сторони автомат стріляє. Ганяв їх на місцевому стадіоні, показував, як працювати на відкритій місцевості, як у приміщенні. І це допомогло. Навіть хлопці, які працювали в Соледарі, дякують і кажуть, що десь все воно відклалося і пригодилося. Отримали контузії, але виконали завдання і всі повернулися живими.