Скільки коштуватиме навчання на контракті в українських вишах



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Абітурієнти визначаються, куди подаватимуть документи на вступ. Більшість мріє вступити на бюджет, але як запасний аеродром розглядає варіант навчання на контракті. Фото univ.kiev.ua

У цьому році уряд вишам вказав вилку, в межах якої може коливатися ціна на контракт

Мінімальна ціна на контракт коливатиметься в межах від 6 до 39 тисяч гривень на рік. У цьому році уряд вишам вказав вилку, в межах якої може коливатися ціна на контракт. Тепер є чітко визначена сума, нижче якої ціну за навчання опускати не можна. Її визначено для кожного університету окремо. Верхня межа вартості контракту визначається і для кожного регіону, нагадує Дзеркало тижня.

У Києві вартість контракту становитиме не більше 47329 гривень на рік, у Харкові – 27 243 грн, в Одесі – 27738 грн, Львові – 27813, Дніпрі – 32 253 грн. Такі дані наводить Міносвіти.

Обмеження цін на контракт стосується лише тридцяти восьми найпрестижніших спеціальностей: маркетологи, дизайнери, юристи, журналісти, політологи тощо.

За інформацією Міністерства освіти і науки, мінімальна ціна на контракт коливатиметься в межах від 6 до 39 тисяч гривень на рік. За ціновими пропозиціями університети можна розбити на кілька груп.

Перша група – найдорожчі, їх усього дев’ять. Тут ціна на контракт стартуватиме від 27 – 39 тис. грн на рік.

Серед них – КНУ ім. Шевченка, Київський університет культури і мистецтв, Національний університет «Одеська юридична академія», Національний юридичний університет ім. Ярослава мудрого (Харків), Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Львівський інститут економіки і туризму.

Друга група вишів, до якої ввійшли 30 начальних закладів, запропонує своїм студентам контракт, що коштуватиме не менше 20–27 тис. грн.

Це, наприклад, КНЕУ ім. Гетьмана, КНТЕУ, національні університети «Львівська політехніка» та «Одеська морська академія», Національний університет фізвиховання і спорту (Київ), Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Одеський національний економічний університет, Університет митної справи та фінансів (Дніпро), Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», національний педагогічний університет ім. Драгоманова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Ще в 97 вишах вартість контракту стартуватиме від 13–20 тис. грн на рік.

Серед них такі суперпопулярні монстри, як Могилянка, ЛНУ ім. Франка, Національний авіаційний університет, Національний університет «Острозька академія», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». А також інші виші й коледжі.

У 24 університетах вартість контракту можна буде опустити до 6-13 тис. грн на рік.

Серед них – Чернівецький національний університет ім. Федьковича, Національний університет «Запорізька політехніка», Житомирський державний університет імені Івана Франка.

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