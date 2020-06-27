З наступного року підсумкова атестація з математики обов'язкова – МОН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні посилять увагу до вивчення математики

З наступного року ДПА з математики обов'язкове. Також за планом проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/2021 навчальному році в листопаді заплановано відкриття Музею науки.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

«Міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня знання з математики. Однією з ініціатив, покликаних вирішити цю проблему, стало оголошення навчального року 2020/2021 Роком математичної освіти…», – зазначила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Повідомляється, що план Року математичної освіти передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, популяризувати математичну освіту.

«Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики», - йдеться в повідомленні.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:

збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;

впровадити курси «Логіка«, «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;

провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;

снастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;

створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;

розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;

організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

«У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики»,- зазначається в повідомленні.

Також протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 25 червня. За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. 25 червня абітурієнти складали тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.