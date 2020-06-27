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    Наука та освіта

    З наступного року підсумкова атестація з математики обов'язкова – МОН

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    З наступного року підсумкова атестація з математики обов'язкова – МОН

    В Україні посилять увагу до вивчення математики

    З наступного року ДПА з математики обов'язкове. Також за планом проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/2021 навчальному році в листопаді заплановано відкриття Музею науки.

    Про це повідомляє пресслужба МОН.

    «Міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня знання з математики. Однією з ініціатив, покликаних вирішити цю проблему, стало оголошення навчального року 2020/2021 Роком математичної освіти…», – зазначила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

    Повідомляється, що план Року математичної освіти передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, популяризувати математичну освіту.

    «Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:

    • збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;
    • впровадити курси «Логіка«, «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;
    • провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;
    • снастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;
    • створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;
    • розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
    • організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

    «У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики»,- зазначається в повідомленні.

    Також протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.

    Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 25 червня. За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. 25 червня абітурієнти складали тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

    ЗНО-2020 Міністерство освіти і науки освіта атестація навчання
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