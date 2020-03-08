Міносвіти підвищить вартість навчання у вузах. Кому доведеться платити більше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навчальні заклади роблять так, щоб перекласти частину своїх витрат на держбюджет і щоб залучити більше контрактників. Тому виходить, що держава просто переплачує, а контрактники недоплачують

У відомстві хочуть, щоб контрактники платили більше

Освіта в Україні подорожчає. Міністерство освіти введе мінімальну вартість навчання для студентів на контракті. І нові розцінки вузів будуть вищими за нинішні. Справа в тому, що контрактники платять за освіту значно менше, ніж держава – за студентів на бюджеті. Платити більше доведеться студентам 38 спеціальностей. Про це йдеться в постанові «Про деякі питання застосування індикативної собівартості». Для кого і на скільки подорожчає вища освіта, розбирався сайт «Сьогодні».

«Вузи занижують вартість навчання»

Університети показують державі і студентам-контрактникам різні ціни на освіту. За студента на бюджеті університет отримує більше, ніж від контрактника. Навіть якщо ці студенти навчаються на одній спеціальності і в одній групі. За даними Міністерства освіти, середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тис грн, а середня ціна за контракт – 16,5 тис грн.

Навчальні заклади роблять так, щоб перекласти частину своїх витрат на держбюджет і щоб залучити більше контрактників. Тому виходить, що держава просто переплачує, а контрактники недоплачують.

«Навчання на контракті в деяких університетах може коштувати в 2,5-3 рази менше, ніж для студентів на бюджеті на одній і тій же спеціальності, в одному університеті. У Міністерства фінансів чимало питань, чому держава платить за вищу освіту більше, якщо контрактникам вона виходить дешевше», – говорить Володимир Бахрушин, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти.

У Міністерстві освіти хочуть, щоб контрактники платили більше – не менше 80% від того, що сьогодні платить держава за студента-бюджетника.

«Таке перехресне субсидування між формами оплати призводить до того, що держава субсидує навчання на контракті тим, кому воно не обов’язкове. Оскільки вартість навчання низька, до нього ставлення: «нехай буде, може стане в нагоді». Введення індикативної вартості призведе до зниження кількості студентів в регіональних вузах, але підвищить мотивацію і розуміння цінності вищої освіти», – вважає Олександр Стариков, доцент, заступник декана факультету економіки та управління Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Ціни підвищать на 38 спеціальностей

Вартість навчання зросте не для всіх і не відразу. Держава встановить мінімальну вартість тільки на 38 спеціальностей з 121. Зміни не торкнуться студентів, які вже навчаються.

«Вартість навчання корелюватиметься з доходами людей в регіоні. Якщо ціна буде вище, ніж три середні офіційні заробітні плати в області, університети зможуть не підвищувати її», – відзначили в пресслужбі Міністерства освіти.

Вузи самостійно розраховуватимуть собівартість навчання за кожною спеціальністю. Але навіть при держрегулюванні контрактники платитимуть менше, ніж держава перераховує університету за бюджетника.

Так, з 2020 року вартість навчання на контракті не має бути нижче за 60% собівартості, в 2021 – 70%, і у 2022 – 80%.

Істотно подорожчає освіта для магістрів – вони платитимуть за навчання на 30% більше собівартості.

Менше доведеться платити заочникам і тим, хто вчиться за вечірньою формою – на 25%. За дистанційною формою навчання буде дешевше на 50% від собівартості.

На які спеціальності введуть індикативну собівартість:

Менеджмент соціокультурної діяльності, Філологія (всі спеціалізації, крім української мови і літератури, кримськотатарської мови і літератури, класичних мов і літератур, фольклористики), Економіка, Політологія, Психологія, Соціологія, Журналістика, Облік та оподаткування, Фінанси, Банківська справа та страхування, Менеджмент, Маркетинг, Підприємництво, торгівля і біржова діяльність, Право, Ветеринарна медицина, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Стоматологія, Медицина, Медсестринство, Технології медичної діагностики і лікування, Медична психологія, Фармація, Промислова фармація, Фізична терапія, Ерготерапія, Педіатрія, Громадське здоров’я, Готельно-ресторанна справа, Туризм, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, Громадські комунікації і регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право.

«З усіх перерахованих спеціальностей обсяги підготовки фахівців достатні або надмірні з точки зору попиту на ринку праці», – йдеться в коментарі МОН.

Абітурієнти підуть в приватні вузи

«Якщо ініціатива МОН покликана подолати очевидний демпінг окремих вузів, то що буде перешкоджати приватним вузам вдаватися до аналогічного демпінгу?», – зазначає Василь Гулай, доктор політичних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка».

Тому існує ймовірність, що абітурієнти підуть в приватні вузи, де навчання буде дешевше. Але нововведення стосується тільки тих спеціальностей, на які підвищений попит. Тому може збільшитися потік на інші спеціальності, які не входять до списку вище.

«Студенти і абітурієнти повинні думати не тільки про вартість навчання. З цього року в Україні скасовані дипломи державного зразка. Кожен університет буде видавати свій диплом. Це призведе до того, що роботодавець оцінюватиме не тільки диплом, але і те, де він виданий. Це і раніше було, але буде вираженіше», – говорить Володимир Бахрушин.