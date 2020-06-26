У Кабміні розповіли, чи закриють метро в Києві



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Рішення про закриття транспорту в Києві чи інших містах залежить від місцевої влади

У Кабміні допускають повторну зупинку громадського транспорту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає, що в деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт. Однак все залежатиме від завантаженості ліжко-місць в лікарнях, темпів приросту хворих і ряду інших показників.

Про це прем'єр заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

«Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту», - зазначив він.

Водночас рішення про закриття транспорту в Києві чи інших містах залежить від місцевої влади, для якої уряд є «помічниками».

«Ініціатором (Закриття громадського транспорту. - ред.) має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні», - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.

З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

Коронавірус в Україні

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Одужали 18299

Померли 1086

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.