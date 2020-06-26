На «Електроні» представили законопроєкт про локалізацію виробництва



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На думку парламентарів, законопроєкт сприятиме росту ВВП

Законопроєкт зобов'яже українські міста купувати муніципальну техніку, яка містить як мінімум 30% українського виробництва, - депутат

У Львові на території підприємства концерну «Електрон» представили законопроєкт про локалізацію виробництва. Про це повідомляє «Варіанти».

Депутати Верховної Ради України Дмитро Кисилевський та Роксолана Підласа представили законопроєкт про локалізацію виробництва, який зобов'яже українські міста купувати муніципальну техніку, яка містить як мінімум 30% українського виробництва.

На думку парламентарів, законопроєкт сприятиме росту ВВП.

Юрій Бубес, президент-голова правління «Концерн-Електрон», під час презентації провів екскурсію для представників влади та показав етапи виробництва електротранспорту.

Серед гостей презентації були: голова Львівської ОДА Максим Козицький, Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода, Дмитро Олійник Голова Федерації роботодавців України, Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький підтвердив важливість цього законопроєкту.

«Локалізація – це здоров'я для бізнесу українського виробник, адже закордоном є чітке регулювання і нам потрібно залишити українські ринки за українськими виробниками, тому я сподіваюсь що його ухвалення сприятиме тому, що ми побачимо красенів – трамваї, автобуси компанії Електрон не тільки у Львові, але й в інших містах України», – зазначив він.

Роксолана Підласа, народна депутата (Слуга народу), заступниця голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, заявила про потребу «здорового протекціонізму», оскільки український виробник потребує якісної державної підтримки.

«Україна зараз переживає не найкращі економічні часи. Перший уряд нашої каденції був достатньо неоліберальним. Ми говорили про дерегуляцію і приватизацію процесів, задля економічного розвитку, але світ вніс свої корективи, і в умовах, коли закриті кордони, коли абсолютно невизначена ситуація у більшості країн, нам не доводиться сподіватись на великі інвестиції, які прийдуть у 2020-21 роках в Україну. Тому в Верховній Раді України та в другому уряді нашої каденції починають домінувати погляди, які ми називаємо «Здоровим протекціонізмом», оскільки український виробник потребує якісної державної підтримки. Загальна ідея законопроєкту в тому, що держава за бюджетні кошти на публічних закупівлях купує продукцію машинобудування, яку виробили в Україні на певний відсоток – від 30% до 60%. Електрон підпадає під дію законопроєкту, оскільки його на 60% виготовили в Україні. Ця проста ідея створить нові робочі місця та стимулюватиме ріст ВВП. За нашими підрахунками, кількість нових робочих місць може налічувати 62 тисячі», – наголосила Підласа.

Нагадаємо, що у березні цього року Електрон випустив для Львова нову партію тролейбусів з кондиціонерами та Wi-Fi.