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    У двох регіонах України всі школи працюють без «дистанційки» – МОН

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    Кожного дня кількість шкіл, що працюють дистанційно, скорочується - У двох регіонах України всі школи працюють без «дистанційки» – МОН
    Кожного дня кількість шкіл, що працюють дистанційно, скорочується
    Фото з відкритих джерел

    У очному форматі вчаться всі школярі Києва та Сумщини

    В Україні два регіони, де зараз немає жодної школи, що працює дистанційно через недостатній рівень вакцинації від коронавірусу. Це Київ та Сумська область. Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, пише РБК-Україна.

    За словами міністра, станом на середу, 29 вересня, найменше шкіл, які працюють в дистанційному режим, у Донецькій (10) та Харківській (11) областях. Шкарлет додав, що кожного дня статистика змінюється і кількість шкіл, що працюють дистанційно, – скорочується.

    «Якщо ще в понеділок у нас було 4669 шкіл, які не працювали і працювали дистанційно, то вже у вівторок таких було 3300, а сьогодні їх вже 2505. Це школи, які не працюють, тому що немає 80-відсоткової вакцинації персоналу», – зазначив він.

    Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні всього 900 шкіл, де вакцинували 100% персоналу.

    Раніше у МОН розповіли, чи будуть урізати зарплати вчителям під час дистанційного навчання.

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    Теги: Київ міністр статистика вчитель школярі Сергій Шкарлет
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    У двох регіонах України всі школи працюють без «дистанційки» – МОН