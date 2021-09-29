«У дітей болить голова від неї». Жінку, яка поскаржилася на вакциновану вчительку, підняли на сміх

Жінка переконана, що вакциновані можуть згубно впливати на інших людей

В Одесі мама одного з учнів поскаржилася, що в її сина починає боліти голова після спілкування з вакцинованою вчителькою. Своєю історією вона поділилася у спільноті Odessa_hello в Instagram і попросила в інших батьків поради.

Мешканка Одеси поскаржилася в мережі, що у її сина нібито починає боліти голова, коли він наближається до своєї вакцинованої вчительки, тому звернулася за порадою до інших батьків.

Жінка цілком серйозно стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. З'ясовуючи причину, вона дізналася, що аналогічна проблема нібито є і у однокласників дитини – у них також болить голова, коли вони нібито сідають на найближчі від вчительки парти або спілкуються з нею.

«У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей – «вакциновані вчителі», – написала вона.

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Щоб розв'язати проблемне питання, вона звернулася до підписників спільноти за порадою.

«Що робити??? Як захистити дитину. Сидіти до 11 класу за останньою партою не вихід з положення. Якщо можна – анонімно!!!», – підсумувала одеситка.

У мережі висміяли жінку з її скаргою. «А Wi-Fi ще діти не ловлять від вчителя?», «Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки», «А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається», «і ці люди дбають про дітей», «Шкода дитину цієї матері», «Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побічні явища з головою у інших... я не вірю, що це не прикол... невже так все погано?», «Непогано макухнуло тітку», «Батьки женуть, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!».

Деякі підписники припустили, що голова у дітей може боліти через різкий запах парфуму у вчительки.

«Господи. Тільки не кажіть їй за вишки 5G. Можливо, вчитель голосно говорить або парфуми у неї їдкі», «Маячня якась. Може, парфум вчителя дітям не підходzть?», «Також про це подумала. Зараз стільки важких запахів, які викликають не тільки головний біль, але і запаморочення, нудоту тощо», «Що вона курить, що так розплющило. Від парфумів голова у дітей може боліти, якщо клас не провітрювати. І різні вчителі приходять кожен зі своїм запахом парфумів. Тим більше перші парти будуть дихати ними», – писали користувачі.

Один з користувачів припустив, що в школі могли зробити ремонт, і запах фарби провокує головний біль: «Фарба на підлогах, або щось там... Оновлення після ремонту... Якщо діти скаржаться, шукайте проблему в оновленні класного приміщення...».