У МОН розповіли, чи будуть урізати зарплати вчителям під час дистанційного навчання

Стало відомо, якими будуть зарплати освітян у школах, що перейшли на «дистанційку»

Вчителям під час переходу шкіл на дистанційне навчання під час карантину не будуть урізати зарплати. Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що зарплати вчителям під час карантину урізати не будуть.

«Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні», – зазначив Шкарлет.

Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН та профспілкою працівників освіти і науки.

Також Сергій Шкарлет обговорив і питання вакцинації від Covid-19 та поставив у приклад вчителів з Маріуполя.

«У Маріуполі саме педагоги молодших класів і вихователі дитячих садків, здається, найактивніші в цьому питанні. Хочу знову і знову підкреслити, що вибираючи щеплення, ми вибираємо не тільки власне здоров'я, а й безпеку для всіх, хто нас оточує, в тому числі і дітей, і їхніх батьків теж», – зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені 80% медиків і 62% педагогів.

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