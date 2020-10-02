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    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)

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    Освітяни отримали ордени &laquo;За заслуги&raquo; ІІ і ІІІ ступеня - Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Освітяни отримали ордени «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня
    Фото: пресслужба мера Києва

    Одному педагогу присвоєно звання «Заслуженого вчителя України»

    Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня вчителя вручив нагороди столичним освітянам. Всього нагороджено шестеро вчителів столичних ліцеїв, однієї гімназії та школи. Зокрема, освітяни отримали ордени «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня, подяку київського міського голови, одному педагогу присвоєно звання «Заслуженого вчителя України».

    «У цю неділю, ви, наші освітяни, святкуєте професійне свято – День учителя. Тож хочу привітати Вас та подякувати за вашу непросту місію. Ви, дорогі вчителі, робите справді дуже важливу справу! Ви навчаєте наших дітей, готуєте їх до дорослого життя, допомагаєте їм знайти свій шлях, - сказав Кличко. - Тому моя принципова позиція – фінансування освіти в столиці має бути належним».

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    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)
    Кличко вручив нагороди столичним вчителям (фото)

    Він зауважив, що сьогодні освіта – сфера найбільших витрат бюджету міста. Так, бюджет галузі становить 19,5 млрд грн - третину бюджету Києва. Місто продовжує вкладати кошти у розвиток та модернізацію закладів освіти. Так, за останніх шість років в місті побудували, відновили та відкрили 28 садків, вісім шкіл, створили 12,5 тисяч місць в садочках та значно скоротили чергу до дошкільних закладів.

    Міська влада виплачує максимальні надбавки усім працівникам галузі.

    Раніше сьогодні під час онлайн-пресконференції Кличко привітав освітян із професійним святом. Він наголосив, що у столиці понад 70 тисяч фахівців забезпечують діяльність понад тисячі навчальних закладів, навчають та виховують майже пів мільйона дітей. 

    Нагадаємо, що в Україні з 1 вересня перерахували зарплати вчителям.

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