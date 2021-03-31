У підручниках з історії України знайшли карту без Криму
Помилку помітили історики та повідомили про це у соцмережах
На сторінках двох підручників з історії України для 9 і 10 класу знайшли карту України без Криму.
Помилку знайшли історики Віталій Скальський і Валерій Рижков.
Йдеться про підручники видавництва «Грамота» авторства доктора історичних наук, професора Олексія Струкевича, видані у 2018 році.
Важливо розуміти, що перед затвердженням для використання у школах підручники отримали гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Мініатюрну карту України без Криму в підручнику зображено в графі Умовні позначення.
Наразі незрозуміло, хто саме оформлював графу: автор чи безпосередньо працівники видавництва.
Нещодавно за зверненням народної депутатки від партії «Голос» Соломії Бобровської на народного депутата і одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Це стосується історії, коли Рабінович виклав мапу України без Криму.