У підручниках з історії України знайшли карту без Криму

Українських школярів вчать по підручниках без Криму

Українських школярів вчать по підручниках без Криму

Помилку помітили історики та повідомили про це у соцмережах

На сторінках двох підручників з історії України для 9 і 10 класу знайшли карту України без Криму.

Помилку знайшли історики Віталій Скальський і Валерій Рижков.

Йдеться про підручники видавництва «Грамота» авторства доктора історичних наук, професора Олексія Струкевича, видані у 2018 році.

Важливо розуміти, що перед затвердженням для використання у школах підручники отримали гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Мініатюрну карту України без Криму в підручнику зображено в графі Умовні позначення.

Наразі незрозуміло, хто саме оформлював графу: автор чи безпосередньо працівники видавництва.

Нещодавно за зверненням народної депутатки від партії «Голос» Соломії Бобровської на народного депутата і одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Це стосується історії, коли Рабінович виклав мапу України без Криму.