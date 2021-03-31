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    У підручниках з історії України знайшли карту без Криму

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    Українських школярів вчать по підручниках без Криму - У підручниках з історії України знайшли карту без Криму
    Українських школярів вчать по підручниках без Криму
    Фото із соцмереж

    Помилку помітили історики та повідомили про це у соцмережах

    На сторінках двох підручників з історії України для 9 і 10 класу знайшли карту України без Криму.

    Помилку знайшли історики Віталій Скальський і Валерій Рижков.

    Йдеться про підручники видавництва «Грамота» авторства доктора історичних наук, професора Олексія Струкевича, видані у 2018 році.

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    У підручниках з історії України знайшли карту без Криму
    У підручниках з історії України знайшли карту без Криму
    У підручниках з історії України знайшли карту без Криму
    У підручниках з історії України знайшли карту без Криму

    Важливо розуміти, що перед затвердженням для використання у школах підручники отримали гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

    Мініатюрну карту України без Криму в підручнику зображено в графі Умовні позначення.

    Наразі незрозуміло, хто саме оформлював графу: автор чи безпосередньо працівники видавництва.

    Нещодавно за зверненням народної депутатки від партії «Голос» Соломії Бобровської на народного депутата і одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Це стосується історії, коли Рабінович виклав мапу України без Криму.

    Теги: Крим книги освіта школа навчання окуповані території
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