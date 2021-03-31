Декларація Тупицького: в опального судді з’явилася земля в окупованому Криму

Власником землі в окупованому Криму український суддя став 19 липня 2018 року, тобто після захоплення Криму Росією

В останній день деклараційної кампанії відсторонений голова Конституційного суду показав свої статки

Відсторонений голова Конституційного суду (КС) Олександр Тупицький 31 березня оприлюднив електронну декларацію за 2020 року з сукупним доходом 3,72 млн грн (у 2019 році доходи судді становили 4,48 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Із нової раніше недекларованої нерухомості Тупицький показав земельну ділянку площею 0,01 га в окупованому Росією смт Кореїз, що на півострові Крим. Власником цієї землі український суддя став 19 липня 2018 року, тобто після анексії Криму Росією.

У тому ж Кореїзі Тупицький має житловий будинок площею 221,50 кв. м і ще одну земельну ділянку площею 0,06 га.

Ще він володіє гаражем площею 23,6 кв. м, який розташований в окупованому Донецьку та земельною ділянкою площею 0,07 га у Василькові під Києвом.

На дружину судді Ольгу Тупицьку записано половину квартири загальною площею 63,7 кв. м та 0,1 га землі в окупованому Донецьку.

Крім цього, сім’я голови КС користується столичним будинком відпочинку площею 60,1 кв. м у «Конча-Заспа», що належить державному управлінню справами та квартирою площею 216,5 кв. м у Києві, яка є власністю матері судді Галини Тупицької.

Ще Тупицький задекларував право користування на житловий будинок площею 493,8 кв. м у Києві.

Дружина судді володіє автомобілем BMW X6, 2012 року випуску і американською компанією «Вега фінансіал».

Готівкою Олександр Тупицький тримає $45 тис. і 130 тис. грн; його дружина – $11,5 тис. і 100 тис. грн.

У банках суддя зберігає 201 тис. грн, $715 і 15 євро. У його дружини у банках лише $242.

Як відомо, 27 березня 2021 року президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

29 березня Тупицький та Касмінін оскаржили у Верховному суді указ президента України Володимира Зеленського, яким голова держави скасував указ від 2013 року щодо їх призначення.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».