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    На Рабіновича відкрили кримінальну справу через карту України без Криму

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    &laquo;Раджу Рабіновичу не заграватись в сепаратизм&raquo;, &ndash; Бобровська - На Рабіновича відкрили кримінальну справу через карту України без Криму
    «Раджу Рабіновичу не заграватись в сепаратизм», – Бобровська
    Фото з відкритих джерел

    Політик із проросійської ОПЗЖ продемонстрував карту, яка ділить українців

    За зверненням народної депутатки від партії «Голос» Соломії Бобровської на народного депутата і одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Бобровська зазначила, що це стосується історії, коли Рабінович виклав мапу України без Криму. «Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для ОПЗЖ», – уточнила вона.

    Бобровська зазначила, що жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України.

    «Раджу Рабіновичу не заграватись в сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в’язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони», – підкреслила вона.


    На Рабіновича відкрили кримінальну справу

    На Рабіновича відкрили кримінальну справу

    Нагадаємо, Рабінович на своїй сторінці у Facebook опублікував карту України без Криму. Вона присвячена темі мови і ділить Україну за мовною ознакою. Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє лише російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.

    Слід зазначити, що оприлюднена Рабиновичем картинка є частиною візуального супроводу російської пропаганди.

    Під дописом Рабиновича розгорілась гаряча дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь на це Рабинович послав Лещенка на три букви.

    Теги: Вадим Рабінович депутат сепаратизм Facebook Опозиційна платформа — За життя
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