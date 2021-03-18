На Рабіновича відкрили кримінальну справу через карту України без Криму

Політик із проросійської ОПЗЖ продемонстрував карту, яка ділить українців

За зверненням народної депутатки від партії «Голос» Соломії Бобровської на народного депутата і одного з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

Бобровська зазначила, що це стосується історії, коли Рабінович виклав мапу України без Криму. «Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для ОПЗЖ», – уточнила вона.

Бобровська зазначила, що жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України.

«Раджу Рабіновичу не заграватись в сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в’язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони», – підкреслила вона.





На Рабіновича відкрили кримінальну справу

Нагадаємо, Рабінович на своїй сторінці у Facebook опублікував карту України без Криму. Вона присвячена темі мови і ділить Україну за мовною ознакою. Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє лише російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.

Слід зазначити, що оприлюднена Рабиновичем картинка є частиною візуального супроводу російської пропаганди.

Під дописом Рабиновича розгорілась гаряча дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь на це Рабинович послав Лещенка на три букви.