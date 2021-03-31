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    Додаткових канікул не буде: в КМДА розповіли про навчання молодших класів під час карантину

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    Очне навчання у школах Києва припиняється до 16 квітня&nbsp; - Додаткових канікул не буде: в КМДА розповіли про навчання молодших класів під час карантину

    Очне навчання у школах Києва припиняється до 16 квітня 

    Ілюстративне фото

    Найближчими днями учителі мають підготуватися до проведення уроків онлайн

    Учні початкових класів не будуть переривати навчання через закриття шкіл на період жорсткого карантину. Про це в інтервʼю Громадському радіо повідомила директорка Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.

    Наразі школи працюють у змішаному режимі, яке поєднує навчання у школі та дистанційне навчання. З 5 квітня на онлайн-навчання переведуть учнів початкової школи, адже середні та старші класи вже переведені на такий режим.

    «Ніяких додаткових канікул, останню чверть у школах вже розпочалася. За наступні два дні вчителі можуть взяти необхідний їм методичний матеріал та засоби зв’язку для ведення онлайн-уроків», – зазначила вона.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення максимально жорсткого карантину у столиці. Відповідно з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками для пасажирів.

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    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро мер навчання КМДА транспорт дитячий садок столиця
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