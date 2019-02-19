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    Наука та освіта

    У школах Чернігова перенесуть весняні канікули через вибори

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    У Чернігові вирішили, що&nbsp;оптимально буде зробити канікули цього року з 28 березня по 2 квітня - У школах Чернігова перенесуть весняні канікули через вибори
    У Чернігові вирішили, що оптимально буде зробити канікули цього року з 28 березня по 2 квітня

    Традиційно весняні канікули тривали з 25 по 31 березня

    У Чернігові рекомендували перенести весняні канікули через проведення виборів президента, які відбудуться 31 березня.

    Про це йдеться на сайті Чернігівської міськради.

    «У зв’язку з тим, що в більшості чернігівських шкіл розташуються виборчі дільниці на виборах президента України (31 березня), канікули рекомендовано перенести. На нараді директорів шкіл в Управлінні освіти Чернігівської міської ради було визначено, що оптимально буде зробити канікули цього року з 28 березня по 2 квітня. І приступити до навчання 3 квітня», - йдеться у повідомленні.

    Традиційно ж весняні канікули тривали з 25 по 31 березня.

    На визначення тривалості канікул вплинула також та обставина, що взимку через продовження канікул і карантин було втрачено чимало навчального часу.

    Керівник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура заявив, що нормативно-правові акти дають право остаточно визначати дати канікул безпосередньо керівникам навчальних закладів. Тож управління рекомендує та є координатором, але наказ про канікули видає директор кожної школи.

    Це означає, що в окремих школах Чернігова для оптимальної організації навчального процесу можуть ухвалити й інші рішення.

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