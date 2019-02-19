У школах Чернігова перенесуть весняні канікули через вибори



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У Чернігові вирішили, що оптимально буде зробити канікули цього року з 28 березня по 2 квітня

Традиційно весняні канікули тривали з 25 по 31 березня

У Чернігові рекомендували перенести весняні канікули через проведення виборів президента, які відбудуться 31 березня.

Про це йдеться на сайті Чернігівської міськради.

«У зв’язку з тим, що в більшості чернігівських шкіл розташуються виборчі дільниці на виборах президента України (31 березня), канікули рекомендовано перенести. На нараді директорів шкіл в Управлінні освіти Чернігівської міської ради було визначено, що оптимально буде зробити канікули цього року з 28 березня по 2 квітня. І приступити до навчання 3 квітня», - йдеться у повідомленні.

Традиційно ж весняні канікули тривали з 25 по 31 березня.

На визначення тривалості канікул вплинула також та обставина, що взимку через продовження канікул і карантин було втрачено чимало навчального часу.

Керівник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура заявив, що нормативно-правові акти дають право остаточно визначати дати канікул безпосередньо керівникам навчальних закладів. Тож управління рекомендує та є координатором, але наказ про канікули видає директор кожної школи.

Це означає, що в окремих школах Чернігова для оптимальної організації навчального процесу можуть ухвалити й інші рішення.