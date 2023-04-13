Учені виявили унікальну знахідку навколо ядра Землі (інфографіка)

У своїй роботі дослідники використали 15 станцій моніторингу в Антарктиді

Науковці виявили твердий шар навколо ядра під південною півкулею Землі. Він розташований на глибині близько 2 900 кілометрів і може бути дном стародавнього океану.

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Про це пише Science Alert.

У своїй роботі дослідники використали 15 станцій моніторингу в Антарктиді, щоб позначити на карті сейсмічні хвилі від землетрусів, що сталися упродовж трьох років. Рух цих хвиль демонструє структуру всередині Землі.

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«Товщина матеріалу варіюється від кількох до десятків кілометрів. Це говорить про те, що ми бачимо гори в ядрі, які в деяких місцях у пʼять разів перевищують за висотою Еверест», — розповіли дослідники.

Найімовірніше, цей шар є океанічною корою, похованою під поверхнею Землі за мільйони років. Також учені припускають, що ця давня океанська кора в певний момент могла огортати все ядро Землі. Майбутні сейсмологічні дослідження допоможуть науковцям дізнатися про це більше.

Зазначимо, група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ розробила нову карту Марса. На цій мапі буде видно геологічні особливості планети.

Ще раніше, вчені з Даремського університету (Велика Британія) заявили, що надмасивна чорна діра приблизно в 33 мільярди разів перевищує масу Сонця та є однією з найбільших коли-небудь знайдених.