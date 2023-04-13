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Учені виявили унікальну знахідку навколо ядра Землі (інфографіка)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Учені виявили унікальну знахідку навколо ядра Землі (інфографіка)
Науковці виявили твердий шар навколо ядра під південною півкулею Землі
фото ілюстративне

У своїй роботі дослідники використали 15 станцій моніторингу в Антарктиді

Науковці виявили твердий шар навколо ядра під південною півкулею Землі. Він розташований на глибині близько 2 900 кілометрів і може бути дном стародавнього океану.

Про це пише Science Alert.

У своїй роботі дослідники використали 15 станцій моніторингу в Антарктиді, щоб позначити на карті сейсмічні хвилі від землетрусів, що сталися упродовж трьох років. Рух цих хвиль демонструє структуру всередині Землі.

«Товщина матеріалу варіюється від кількох до десятків кілометрів. Це говорить про те, що ми бачимо гори в ядрі, які в деяких місцях у пʼять разів перевищують за висотою Еверест», — розповіли дослідники.

Найімовірніше, цей шар є океанічною корою, похованою під поверхнею Землі за мільйони років. Також учені припускають, що ця давня океанська кора в певний момент могла огортати все ядро Землі. Майбутні сейсмологічні дослідження допоможуть науковцям дізнатися про це більше.

Зазначимо, група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ розробила нову карту Марса. На цій мапі буде видно геологічні особливості планети.

Ще раніше, вчені з Даремського університету (Велика Британія) заявили, що надмасивна чорна діра приблизно в 33 мільярди разів перевищує масу Сонця та є однією з найбільших коли-небудь знайдених.

Теги: земля наука космос

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