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Нова мапа Марсу: науковці зобразили особливості планети

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Нова мапа Марсу: науковці зобразили особливості планети
фото: space.com

Ця мапа допоможе вченим відповісти на деякі питання про Марс

Група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ розробила нову карту Марса. На цій мапі буде видно геологічні особливості планети. Про це повідомляє Space.com

За допомогою карти вчені зможуть дізнатися, чому на Марсі зникла вода і чому планета стала непридатною до життя.

«Ми сподіваємося, що карта стане корисним інструментом для дослідників та студентів, які хочуть більше дізнатися про Марс», – розповів дослідник Дімітри Атрі. 

Нова мапа Марсу: науковці зобразили особливості планети фото 1
фото: space.com

Аби створити мапу, науковці використали близько 3000 фотографій із бортової системи Hope (перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу – «Главком»). Ці зображення були зроблені протягом одного року на Марсі, що відповідає двом земним рокам. На знімках системи Норе видно крижані шапки, гори та неактивні вулкани. Крім того, на фото можна побачити залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярди років тому були наповнені водою.

Науковці зазначають, що мапа буде доступної англійською та арабськими мовами. 

Нагадаємо, що Сонце утворило «корональну діру» розміром у 20 разів більше Землі. Вчені уважно стежать за ситуацією, щоб оцінити, чи вплинуть вітри на магнітне поле нашої планети та супутники – з потенційним додатковим впливом на Інтернет, мережі мобільного зв’язку та GPS.

 

Теги: інтернет наука мапа

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