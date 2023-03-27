Депутати пропонують закон про конфіскацію неефективних земель: деталі

Щоб ділянку забрали достатньо буде протягом одного року не використовувати її за призначенням

В Україні можуть змінити правила землекористування: депутати зареєстрували законопроєкт № 9086 про конфіскацію земель, що неефективно використовуються. Відповідна пропозиція з'явилася на сайті Верховної Ради.

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Метою законопроєкту є запровадження механізму вилучення у державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельних ділянок, які отримані у постійне користування, але не використовуються за цільовим призначенням.

«Проєкт Закону розроблено для підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності», – зазначається в пояснювальній записці до проєкту.

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Йдеться про державні землі запасу, які виділені у постійне користування державним сільгосппідприємствам, а також іншим установам та організаціям. Проте з якоїсь причини тимчасові власники використовують виділену землю не за призначенням або неефективно.

Щоб забрали землю, достатньо буде протягом одного року не використовувати її за тим призначенням, для якого земля передавалася у користування.

Такі землі пропонується передавати для облаштування нових спортивно-оздоровчих парків, під будівництво спортивно-оздоровчої інфраструктури, реабілітаційних центрів (для реабілітації та відновлення учасників бойових дій), а також для розширення можливостей для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд).

Нагадаємо, на сьогодні в Земельному кодексі вже передбачено випадки для викупу (вилучення) земельної ділянки. Це визначено статтями 149 та 150 указаного кодексу.

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До слова, депутати хочуть спростити процедуру переведення сільгоспземель в ділянку для будівництва.