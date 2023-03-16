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Ватажок «ДНР» Пушилін купив землі в Бразилії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ватажок «ДНР» Пушилін купив землі в Бразилії
Терорист Пушилін шукає можливості втечі з «бананових республік»
фото з відкритих джерел

Терорист Денис Пушилін тепер є власником 550 кв. м землі у бразильскому місті Гаропаба

Керівник так званої «ДНР» Денис Пушилін придбав земельну ділянку у Бразилії. Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов 11 листопада 2022 року, тобто у день звільнення Херсона від окупантів. Про це повідомив Антон Геращенко. 

Ватажок «ДНР» Пушилін купив землі в Бразилії фото 1

Документ підписав сам Денис Пушилін. Терорист латиницею записаний як Володимирович (Volodymyrovych). А отже, для оформлення бразильського громадянства та власності він використав український закордонний паспорт.

Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків – бразилець. Не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство Бразилії.

«Зважаючи на це, не дуже «глава» бананової «ДНР» вірить у майбутнє республіки. Ой, а що сталося?» – написав Антон Геращенко.

Колаборанти і зрадники справді почали тікати з окупованих областей України. Колаборанти тікають з окупованих територій Запоріжжя. Поплічники загарбників розселилися у двох пансіонатах Севастополя.

Колаборантів із сім’ями готують до евакуації з Луганщини. Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що успіхи ЗСУ змушують колаборантів тікати з міста.

Нагадаємо, що СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна. Злочинці обікрали маріупольців майже на 100 млн грн.

Теги: земля Бразилія громадянство Денис Пушилін паспорт

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