Ватажок «ДНР» Пушилін купив землі в Бразилії

Терорист Денис Пушилін тепер є власником 550 кв. м землі у бразильскому місті Гаропаба

Керівник так званої «ДНР» Денис Пушилін придбав земельну ділянку у Бразилії. Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов 11 листопада 2022 року, тобто у день звільнення Херсона від окупантів. Про це повідомив Антон Геращенко.

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Документ підписав сам Денис Пушилін. Терорист латиницею записаний як Володимирович (Volodymyrovych). А отже, для оформлення бразильського громадянства та власності він використав український закордонний паспорт.

Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків – бразилець. Не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство Бразилії.

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«Зважаючи на це, не дуже «глава» бананової «ДНР» вірить у майбутнє республіки. Ой, а що сталося?» – написав Антон Геращенко.

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