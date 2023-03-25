Величезна загроза для української культури

Конфуцій та хунвейбіни

Драматичні часи переживаємо в Україні. На тлі війни бачимо загострення протиріч у самому суспільстві, коли спалахує протистояння всіх проти всіх, ніхто не опиняється поза критикою. Дошкульних нападок зазнають навіть, здавалось би, фундаментальні основи нашої держави.

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Зрозуміло, що певною мірою всі ці настрої виникають стихійно і ситуативно, але не можна не враховувати факт, що за цими процесами дуже уважно слідкують ті, хто зацікавлений у дестабілізації країни. Саме ці «таємні сили» часто коригують напрямок руйнівної діяльності, скеровуючи занадто пасіонарну частину суспільства в тому чи іншому, вигідному їм, напрямку.

І часто за благородною метою тих чи інших наших революційних подій, що виникають в суспільстві, ми не помічаємо приховане намагання окремих сил використати енергію мас на свою користь. І тоді те, що здавалося нам гідним захоплення і пошани, обертається на гіркий досвід чергової маніпуляції нашою незахищеною свідомістю.

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Переживши в Україні велич і гіркоту кількох Майданів, ми нині розуміємо, що енергія невдоволених людей була використана в основному проти конкретних персонажів політичної системи, тоді як структура, механізми і цілі цієї системи – (збагачення тих, хто на верхівці) всі ці відчайдушні дії суспільства не змогли змінити.

Але біда в тому, що ми не те що не дочекались позитивних змін у процесі своїх революційних спроб – ми навіть зазнали відчутних втрат і навіть руйнації дуже важливих і стратегічних для країни сфер існування.

Навіть особливо не заглиблюючись у деталі можна зробити висновок про поетапне погіршення ситуації в процесі так званого «революційного реформування» у сфері, екології і охорони здоров'я, в енергетичній і військовооборонній сфері, а також у сфері вітчизняного інформаційного простору. Замість того, аби посилюватись і розвиватися у процесі таких «реформ» Україна лише катастрофічно втрачала контроль над своїми стратегічними галузями, просто перенаправляючі величезні грошові потоки в кишені спритних і підприємливих ділків.

І ось, схоже ми вкотре стоїмо перед величезною загрозою, яка може покінчити з нами, як із країною культурних і освічених людей. Це, знову ж, так звані «реформи» в культурі і освіті України.

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Почнемо з культури України – адже це та, надзвичайно чутлива і важлива сфера, якою неможливо керувати, не люблячи її, не поважаючи національних ключових персоналій України, не розуміючи важливої об'єднуючої місії культури. А тим більше зводячи суть керування нею до «надання певних послуг населенню».

Можу з упевненістю сказати, що протягом останніх двох десятиліть жоден із українських президентів не надавав культурі достойного значення – і це привело нас до відчутної деградації. Бо саме через культуру та її артефакти у свідомості людини формуються духовні, етичні і моральні принципи, які потім впливають на всі аспекти нашого життя.

Саме в останні десятиліття українська національна культура майже зникла з нашого теле та радіопростору, а голову підняли українофоби всіх мастей, пропонуючи відмінити всілякі звання та відзнаки для артистів та позбавити держфінансування найвизначніші державні та національні мистецкі колективи, які ще зберігають національне обличчя України.

І саме в останні чотири роки українська культура зазнала жахливої «кварталізації», коли навіть урочисті концерти до Дня Незалежності України перетворилися на якийсь жахливий попсовий перфоманс, нічим не пов'язаний ані з історією, ані з традицією, ані з культурою нашого народу.

І це говорить лише про одне – не можна в такій країні, як Україна, модерувати культуру на основі алгоритмів гумористично-розважальних шоу. Особливо в цей трагічний час. Коли щодня лунають сирени і падають бомби. Коли буквально всі госпіталі та лікарні нашої країни переповнені важкопораненими бійцями, а кількість свіжих могил на кладовищах зросла у багато разів.

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І ті жартівливі розважальні шоу на наших теелеекранах виглядають не як необхідний людям релакс, а як страшне і брутальне кощунство, яке повністю контрастує з нашою реальністю.

Але далі – про інше! Нині активно взялися за освітню сферу. Мало того, що війна порушила роботу більшості навчальних закладів, а до програми ЗНО не включили такий світоглядно важливий предмет як Історія, натомість зробивши обов»язковою Математику, так нині ще хтось розганяє абсолютно несвоєчасну дискусію про здобуття наукових звань.

Звичайно, що не все в Україні так ідеально – той, хто колись стикався з цією сферою, знає наскільки система захисту дисертацій забюрократизована і консервативна. Наскільки нечутлива до багатьох актуальних тем, особливо в культурно-гуманітарній сфері, як непросто пробити і затвердити цікаву наукову тему, і як активно схиляють дисертантів до всіляких незрозумілих і кричущих компромісів. І як дехто перетворює написання наукових статей і рерфератів на вигідний бізнес. І те, як наука, часом, вже нічого спільного не має з наукою.

Але все ж – не можна огульно і сліпо закликати до повної відміни наукових звань. Як тоді бути з тими, хто чесно відсидів у наукових бібліотеках, витрачав час і здоров»я на кропітку роботу, а потім достойно захищався у полеміці з принциповими опонентами?

І потім інший аспект, хто визначатиме, чия робота плагіат, а чия оригінальна? І чи не стане ця практика черговою розправою над незручними і принциповими науковцями чи викладачами? І чи не забере це останні маркери у суспільства відносно того, хто має право перебувати в науці або викладацькій дільності. І в цих сферах не запанують дилетатнти і «потрібні» люди, яким уже не прийдеться навіть витрачати зусиль на створення своєї сумнівної наукової репутації.

Дивує також і позиція новопризначеного Міністра освіти, якого не лякає загроза звинувачення у плагіаті – навіть якщо дисертація буде визнана фейковою, він готовий відмовитися від наукового звання, і не піти у відставку, а продовжити реформування освітьної галузі (!). І тут виникають думки: легко відмовляються лише від того, що дісталося або легким, або нечесним шляхом. І що це будуть за реформи такі? На основі якихось алгоритмів, наукових досліджень, практичного досвіду, чи як завжди у нас – по чиїйсь таємній підказці, згідно якихось планів із знищення залишків українськості?

І тепер дещо з історичної ретроспективи, як певне узагальнення до всього сказаного. У середині шістесятих років минулого століття у Китаї тодішній комуністичний диктатор Мао Дзедун вирішив провести «культурну революцію». Оскільки тоді Китай був країною з усталеними історичними та культурними традиціями і морально-етичними нормами, вирішено було позбавитися всього, що заважало перебудові країни. Хто міг допомогти в цьому? Звичайно ж учнівська і студентська молодь – емоційна, легко маніпульована, надзвичайно активна. Так з'явилися ХУНВЕЙБІНИ – вірні загони Мао.

Їхньою ідеологією стала бороьба з чотирма «пережитками минулого»: старими ідеями, старою культурою, старими звичаями і старими звичками. «Юні реформатори» дуже активно взялися за справу – на площах запалали книжки древніх китайських філософів, найкращі професори були піддані нещадній критиці і відсторонені від роботи, а найбільш принципові були вислані у віддалені сільські райони на перевиховання...

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На щастя сам Мао, вжахнувся, коли дізнався про масштаби своєї «культурної революції», з допомогою якої країна ледь не зазнала культурно-інтелектувальної катастрофи. Хунвейбіни безславно зникли з історичної сцени, а Китай довго заліковував рани такого «реформаторства»...

Але дух хунвейбінів нікуди не зник – схоже він оселився в деяких молодих «реформаторах» від нашої правлячої еліти, які не мають власних принципів та ідей, а користуються тими, які їм нашіптують і підкидають деякі «матеріально зацікавлені особи» з близького чи далекого зарубіжжя. Бо ж у молодих політиків є певні амбіції та й пасіонарності їм не позичати. А як далеко можна зайти в таких реформах? Аж поки народ не схаменеться – і відірвавши увагу від чергового розважального шоу, не почне пи.....ти горе-реформаторів які не мали жодної моралі і відповідальності перед народом...

Ці думки і судження я не випадково вклав у цей невеличкий текст? А допоміг мені китайський філософ Конфуцій, який був також оголошений хунвейбінами «пережитком минулого». Так от, коли у Конфуція хтось із учнів запитав, у чому його головна мудрість, він не вагаючись відповів – я умію поєднувати те, що більшості з вас здається непоєднуваним!

Ну, як тут не погодитись із мудрим Конфуцієм?!