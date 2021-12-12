В Україні 97% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19

Щодо кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область

У МОН заявили, що принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19 отримали вже понад 1,1 млн педагогів в українських закладах освіти. Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що у кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область. Про це йдеться в Telegram Сергія Шкарлета.

У школах більше 632 тис. вчителів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників шкіл отримали обидві дози вакцини.

Статистика вакцинації серед вихователів садочків теж демонструє позитивну динаміку. Наразі 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли більше 87% вихователів.

Міністр освіти додав, що загалом 95,7% педагогів закладів освіти отримали першу дозу вакцини. Водночас двома дозами щеплено 88,4% освітян.

Найбільшу кількість вакцинованих працівників демонструють заклади освіти:

заклади спеціалізованої освіти – 94,2%;

профтехи – 91%;

школи – 90,8%;

садочки – 87,1%;

коледжі – 85,4%;

вищі – 79,3%.

Де вакциновано найбільше педагогів

Найвищі показники щеплених двома дозами по областях:

Дніпропетровська область – 95,2%;

Черкаська область – 94,5%;

Сумська область – 93,9%;

Луганська область – 93,7%;

Донецька область – 92,8%.

Дистанційно продовжують працювати 164 школи (1,1% від загальної кількості), а це на 251 заклад менше, ніж станом на 7 грудня.

Шкарлет каже, що вакцинація залишаються єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання й убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, раніше було 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.

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