В Україні 97% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19
Щодо кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область
У МОН заявили, що принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19 отримали вже понад 1,1 млн педагогів в українських закладах освіти. Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що у кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область. Про це йдеться в Telegram Сергія Шкарлета.
У школах більше 632 тис. вчителів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників шкіл отримали обидві дози вакцини.
Статистика вакцинації серед вихователів садочків теж демонструє позитивну динаміку. Наразі 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли більше 87% вихователів.
Міністр освіти додав, що загалом 95,7% педагогів закладів освіти отримали першу дозу вакцини. Водночас двома дозами щеплено 88,4% освітян.
Найбільшу кількість вакцинованих працівників демонструють заклади освіти:
- заклади спеціалізованої освіти – 94,2%;
- профтехи – 91%;
- школи – 90,8%;
- садочки – 87,1%;
- коледжі – 85,4%;
- вищі – 79,3%.
Де вакциновано найбільше педагогів
Найвищі показники щеплених двома дозами по областях:
- Дніпропетровська область – 95,2%;
- Черкаська область – 94,5%;
- Сумська область – 93,9%;
- Луганська область – 93,7%;
- Донецька область – 92,8%.
Дистанційно продовжують працювати 164 школи (1,1% від загальної кількості), а це на 251 заклад менше, ніж станом на 7 грудня.
Шкарлет каже, що вакцинація залишаються єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання й убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби.
Нагадаємо, раніше було 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.