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    В Україні 97% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19

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    Шкарлет назвав області-лідери за кількістю щеплень - В Україні 97% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19
    Шкарлет назвав області-лідери за кількістю щеплень
    фото з відкритих джерел

    Щодо кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область

    У МОН заявили, що принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19 отримали вже понад 1,1 млн педагогів в українських закладах освіти. Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що у кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область. Про це йдеться в Telegram Сергія Шкарлета.

    У школах більше 632 тис. вчителів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників шкіл отримали обидві дози вакцини.

    Статистика вакцинації серед вихователів садочків теж демонструє позитивну динаміку. Наразі 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли більше 87% вихователів.

    Міністр освіти додав, що загалом 95,7% педагогів закладів освіти отримали першу дозу вакцини. Водночас двома дозами щеплено 88,4% освітян.

    Найбільшу кількість вакцинованих працівників демонструють заклади освіти:

    • заклади спеціалізованої освіти – 94,2%;
    • профтехи – 91%;
    • школи – 90,8%;
    • садочки – 87,1%;
    • коледжі – 85,4%;
    • вищі – 79,3%.

    Де вакциновано найбільше педагогів

    Найвищі показники щеплених двома дозами по областях:

    • Дніпропетровська область – 95,2%;
    • Черкаська область – 94,5%;
    • Сумська область – 93,9%;
    • Луганська область – 93,7%;
    • Донецька область – 92,8%.

    Дистанційно продовжують працювати 164 школи (1,1% від загальної кількості), а це на 251 заклад менше, ніж станом на 7 грудня.

    Шкарлет каже, що вакцинація залишаються єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання й убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби.

    Нагадаємо, раніше було 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.

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    Теги: міністр статистика хвороби вакцинація вчитель Сергій Шкарлет
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    В Україні 97% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19