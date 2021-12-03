Шкарлет: понад мільйон освітян пройшли повний курс Covid-вакцинації

В Україні 86,8% освітян завершили курс вакцинації від коронавірусу

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що 86,8% працівників навчальних закладів України повністю вакциновані від коронавірусу. Про це Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі.

Міністр розповів, що повний курс вакцинації пройшли понад 1 млн співробітників навчальних закладів, що становить 86,8% від загальної кількості освітян в Україні.

Лідерами з вакцинації педагогів є Дніпропетровська (94,7%), Сумська (92,8%), Черкаська (92,7%), Луганська (92,6%), Донецька (91,6%) області.

Першу дозу щеплення від коронавірусу отримало 95,4% працівників закладів дошкільної освіти, 96,8% – загальної середньої, 97,8% – спеціалізованої, 96,1% – професійної та професійно-технічної, 93,3% – фахової передвищої, 89,4% – вищої освіти.

Шкарлет зауважив, що серед співробітників шкіл 96,8% зробили принаймні одне щеплення від коронавірусу, а 89,6% осіб вакцинувалися повністю.

До слова, зарплати вчителів з грудня зростуть: оприлюднені цифри (інфографіка).

Нагадаємо, повний курс Сovid-вакцинації пройшли 37% українців.

Як відомо, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року

До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.

Також Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім цього із 6 грудня Кіпр змінює правила в'їзду для українців.

Цікаво знати, що помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою.